Copilul fenomen. Miruna Belciu va reprezenta Bacaul si România la Olimpiada Internationala pentru Juniori

Eleva Colegiului National „Gh. Vranceanu”, clasa a X-a B, profil matematica – informatica, Miruna Belciu, copilul fenomen, cum ii spun profesorii, a fost calificata in lotul restrâns al României la Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori, care va avea loc in luna decembrie, la Bali, in Indonezia.

De altfel, Miruna a obtinut cea mai mare nota in barajul organizat pentru stabilirea lotului national, din care mai fac parte inca cinci elevi – doi din Bucuresti, doi din Iasi si unul din Bistrita Nasaud.

„Este o calificare la care ma asteptam, nu este o surpriza pentru mine, pentru ca stiu cât am muncit si cât pot. Am fost selectati in urma a trei probe teoretice sustinute in perioada de pregatire centralizata a lotului largit, in Bucuresti”, ne-a spus sincera si sigura pe ea.

Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori este un concurs de tip integrativ, în care problemele acopera subiecte din trei discipline: chimie, fizica si biologie. Concurentii sustin trei probe (doua probe teoretice individuale si una practica – experiment, pe echipe, formate din 3 elevi).

Perseverenta, ambitioasa, serioasa, foarte muncitoare, cu mult bun simt, cum o caracterizeaza dascalii care ii indruma pasii, Miruna, care s-a format in Scoala Gimnaziala „Stefan Luchian” Moinesti, a mai participat la aceasta competitie si anul trecut, in Coreea, de unde echipa elevilor români s-a intors cu medalie de argint.

Au participat atunci 249 de concurenti din 46 de tari. In perioada urmatoare, Miruna Belciu va intra intr-un program de pregatire intensiva, tot in Capitala. In Bacau, este pregatita de profesorii Florentina Dinu (biologie), Cristina Apetroaei (fizica) si Mariana Rosenschein (chimie), de la Colegiul National „Gheorghe Vranceanu”. Cu totii astepta acum un astfel de succes. Poate chiar aurul. „De ce nu! Eu imi doresc foarte mult”, ne-a mai declarat Miruna. Multa bafta!