Educatie „Copilul, centrul universului fiecărui părinte responsabil!" de Desteptarea Acesta a fost titlul sub care s-a desfăşurat acţiunea organizată de Grădinița AGRICOLA, în parteneriat cu părinții. Unitatea preșcolară a fost înființată la 1 Iunie 1984 și își sărbătorește ziua în fiecare an, alături de copii. Evenimentul a fost deschis cu un spectacol de teatru în aer liber, prezentat de Trupa „Licurici" din Bacău. Părinții, alături de copii, au fost invitați la lucru în ateliere de creație organizate de prof. Alina Popovici, Roxana Grigoraș Roxana și Daniela Miron, activități în care au realizat obiecte – jucării deosebit de atractive pentru cei mici. Munca depusă de cei mici și de cei mari a fost răsplătită de servirea unui barbeque demn de „neamul de gospodari" din care şi Grădiniţa AGRICOLA face parte.

Întreaga acţiune a culminat cu dans, muzică și distracție în spațiul verde din curtea grădiniței – o adevărată „grădină a copilăriei". „Pe lângă sărbătorirea Zilei Copilului și a grădiniței, activitatea de astăzi a avut drept scop consolidarea relației copil-părinte-educatoare, într-un cadru informal. Devotamentul și spiritul ludic ce caracterizează întreaga echipă a grădiniței a facilitat atingerea acestui obiectiv și în acest an", a declarat Eliza Marga Lăpușneanu, directoarea Grădiniței AGRICOLA.

