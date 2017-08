Un bărbat de 48 de ani, din Bacău, a fost trimis în judecată, anul trecut, pentru săvârşirea infracţiunii de hărţuire. Timp de un an şi jumătate (2014-2016), A.T.G ar fi trimis unei fete, de 14 ani, diferite mesaje pe Facebook şi Messenger, prin care acesta îi propunea să aibă o relaţie. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

