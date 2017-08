Ieri, 24 august, in jurul orelor 19.45, politistii locali aflati in timpul exercitarii serviciului de patrulare in zona centrala a municipiului au fost sesizati cu privire la faptul ca pe trotuarul din zona Primariei, se afla un copil, care urma un grup de persoane, fara a avea nici o legatura cu acesta.

Copilul respectiv, avea in jur de 3 ani si se deplasa cu o trotineta dupa copiii celor, care au facut sesizarea. Intrucat dialogul cu copilul era unul anevoios, a fost informat dispeceratul Politiei Locale si Sectiile de Politie cu privire la eveniment, agentii plecand in cautarea parintilor, care nu puteau fi decat in apropierea zonei unde acesta a fost gasit.

Ca urmare a cercetarilor efectuate, a fost gasita si identificata mama copilului, in persoana dnei. D. Roxana, de 30 ani, din Bacau, care a relatat politistilor ca, fiica ei, D.A, de 3 ani, a plecat de langa ea, din parc, intr-un moment de neatentie.

A fost dispusa masura de predare a copilului catre mama sa, aceasta fiind atentionata ca pe viitor, sa manifeste o atentie sporita, pentru a evita astfel de situatii.