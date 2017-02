Diagnosticat cu hidronefroză, o problemă medicală care nerezolvată la timp afectează unul sau ambii rinichi, copilul a fost internat în Secția de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău și supus unei intervenții laparoscopice, deloc ușoară. Acesta este al zecelea și cel mai mic copil operat astfel, în ultimii patru ani, de când secția a fost dotată cu această aparatură, iar starea lui este bună. „Am operat laparoscopic o hidronefroză la un copil de 11 luni, ceea ce ne aduce cam printre cei puțini din țară care fac astfel de operații. Este una dintre cele mai dificile intervenții chirurgicale laparoscopice. Ca să poți să faci așa ceva, trebuie să ai o sumă de condiții care să-ți permită treaba asta și anume să ai un personal, care să fie foarte bun, și să ai condiții materiale”, a explicat dr. Mihai Galinescu, medic primar, șeful Secției de Chirurgie Pediatrică din cadrul SJU Bacău. Aparatura cu care se fac aceste intervenții a fost achiziționată de SJU Bacău cu sprijinul mai multor sponsori, iar personalul medical a urmat multe cursuri pentru a putea opera la acest nivel. Acum, aici, ajung să fie operați nu doar copii din județul Bacău, ci și din județele Neamț, Vaslui sau Vrancea. Pacienții supuși intervențiilor laparoscopice se recuperează mult mai repede și astfel perioada de spitalizare este mai redusă. „Hidronefroza poate fi diagnosticată antenatal, iar în majoritatea cazurilor problema se rezolvă spontan. Sunt însă și cazuri în care acest lucru nu se întâmplă și atunci este nevoie de intervenție chirurgicală pentru că urina nu mai curge normal din rinichi în vezică, rinichiul se dilată, este afectat, iar copilul poate face insuficiență renală și se poate ajunge chiar la transplant.”

