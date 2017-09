Militarii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău şi-au dedicat astăzi câteva ore celor care au dorit să afle în ce constă activitatea lor şi de ce tehnică de intervenţie dispun atunci când merg în misiuni. În Piaţa Tricolorului, din centrul Bacăului, pompierii au adus o maşină de stingere, ATV-ul folosit pentru intervenţii în zone greu accesibile, o autospecială Smurd, autospeciala echipei pirotehnice, o barcă, dar nu au uitat nici de Bucşă, un Trabant transformat într-o maşinuţă de pompieri, extrem de îndrăgit de cei mici, pe care-l recunosc din desenele animate. Tot pentru ei, salvatorii au pregătit concursuri cu tematică de pompieri, iar cine s-a înscris în competiţie a avut de parcurs un traseu cu mai multe probe. Cei care au trecut cu brio de toate etapele, s-au putut da cu tiroliana, au primit diplome şi la final s-au putut fotografia cu Bucşă, doar că în momentul în care se urcau în maşinuţă greu mai erau convinşi să şi coboare. Şi cortul în care s-au prezentat lecţii de prim-ajutor a fost atractiv. Paramedicii şi un voluntar ISU le-au explicat celor interesaţi ce trebuie să facă atunci când văd o persoană căzută pe stradă, iar printre cursanţi s-au numărat şi câteva fetiţe care au avut ocazia să exerseze pe un manechin cum se face corect masaj cardiac.

Standul cu machete de muniţii de război, rămase neexplodate din timpul conflictelor militare şi găsite pe raza judeţului Bacău, a fost, de asemenea, un alt punct de interes. „Am aflat că atunci când găsesc muniţie ca aceasta să nu o ating şi să sun imediat la 112", spunea un băiat care a ascultat cu atenţie ceea ce i s-a prezentat şi a plecat acasă cu lecţia învăţată. 1 of 11 Cei care nu au reuşit să ajungă astăzi la întâlnirea cu salvatorii băcăuani mai au timp şi mâine, ei fiind prezenţi în Piaţa Tricolorului şi duminică, tot între orele 10.00 şi 15.00. Aceste activităţi sunt organizate cu ocazia Zilei de 13 septembrie – Ziua Pompierilor din România, care va fi sărbătorită tot în centrul Bacăului.

