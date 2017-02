Social Copiii din Orbeni au construit căsuțe pentru păsări de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Iarna grea a dus animalele din păduri în situația de a se apropia de zonele locuite în căutare de hrană. Acest lucru s-a întâmplat și la Scurta-Orbeni, acolo unde elevii Școlii Nr. 1 din Scurta în nenumărate rânduri au adus de acasă fân pe care l-au lăsat la marginea livezii din spate unității de învățământ, unde în fiecare dimineață vin căprioarele. Zona este vizitată și de veverițe, care și acestea sunt ajutate de micuți. O ultimă ispravă de acest gen a copiilor s-a produs zilele trecute, când elevii au construit și căsuțe pentru păsări, pe care le-au amplasat, personal, în pomii din livada școlii. „Avem mai multe proiecte extrașcolare de acest gen, iar copiii noștri sunt foarte încântați să participe la ele”, a declarat prof. Minodora Drâmbă, directorul Școlii Nr.1 din Scurta-Orbeni, care nu a scăpat prilejul să-și laude elevii: „În ciuda faptului că suntem într-o zonă săracă, avem mulți copii buni, care învață foarte bine.” O parte dintre cei care au învățat aici, acum sunt elevi în colegiile de prestigiu din Bacău, cum ar fi „Ferdinand I” sau „Gheorghe Vrănceanu”. Structura școlară păstorită de directorul Minodora Drâmbă este compusă din Școala Nr.1 Scurta, Școala Nr.1 Orbeni, Școala Primară Nr.3 Scurta și cinci grădinițe. În aceste unități școlare se pregătesc aproximativ 120 de copii de grădiniță, 140 de elevi de ciclu primar și 120 de gimnaziu. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Scandal în adăpostul de câini Articolul următor Demisie la Uniunea Artiştilor Plastici

