Dacă în mijlocul verii de cele mai multe ori copiii din mediul rural își ajută părinții la muncile agricole, sunt situații când aceștia au parte și de alt gen de activități. În comuna Lipova sunt aproximativ 500 de copii care urmează cursurile școlii din localitate și majoritatea dintre ei sunt în situația de mai sus. Totuși, o parte dintre ei au și alte îndeletniciri. De curând, copiii din Lipova au participat la o școală de vară derulată la biserica din satul Valea Caselor. Aici, elevii au lucrat pe diferite ateliere și chiar au primit și câte un sendviș. Pentru că acțiunea a fost un succes, părintele Liviu Costel Dănilă, care este și profesor de religie, împreună cu alte cadre didactice de la Școala „Mihai Eminescu" din Lipova și susținuți de primărie, vor organiza o nouă școală de vară începând cu 15 august. Acțiunea se va derula timp de o săptămână, timp în care pe lângă diversele ateliere vor fi introduse și ore de limba română și matematică, organizatorii încercând să ofere copiilor participanți câte o masă caldă la casa praznicală. Până atunci însă, pe 8 august, preotul din comună dorește să-i ducă pe copii într-o excursie la București unde pe lângă alte obiective să viziteze și Patriarhia Română. „Excursia o vom realiza pe cheltuiala bisericii. Încercăm să susținem toți copiii atât cât putem", a declarat pr. Liviu Costel Dănilă, cel care în acest an a înființat la școala din localitate corul „Mihai Eminescu". Pornit inițial cu 10 copii, astăzi gruparea numără 40 de membri și are în repertoriu pe lângă cântecele religioase și cântece istorice sau de altă factură, poezii și alte momente culturale. „Corul este deschis tuturor copiilor. Dorința noastră este de creștere valorică a acestui grup și să participăm pe lângă slujbele de la biserică și la alte evenimente din comună. Apoi, cu sprijinul celorlalți factori de decizie din localitatea noastră, vom încerca să mergem și în zona concursurilor de gen și să încercăm să câștigăm anumite premii care să facă cinste comunei noastre", a adăugat pr. Liviu Costel Dănilă.

