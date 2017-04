Social Copiii de la Școala „Alexandru cel Bun” și-au plantat singuri brazii de Crăciun de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Plantația de molid a Ocolului silvic Fântânele, situată gard în gard cu țarcul pentru creșterea intensivă a mistreților, s-a umplut, marți, 11 aprilie, de larma copiilor din clasa pregătitoare „Step by Step” de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din Bacău. Însoțiți de părinții sau de bunicii lor, picii au venit în pădure pentru a planta chiar ei brăduții de Crăciun de care se vor bucura peste șapte-opt ani când îl vor aștepta din nou pe Moșul. Voinicii de-o șchioapă au făcut ochii mari atunci când pe lângă gardul țarcului de mistreți a apărut chiar o turmă de râmători cu fildeși, dar nu mică le-a fost încântarea nici când au putut zburda în voie pe plantația de molid pe care urma să fie plantați puieții de brad pentru care au venit acolo. Prima lor „lecție” de plantat avea să fie, însă, familiarizarea cu locul în care se aflau, despre care le-a vorbit copiilor și însoțitorilor acestora inginerul Marius Iftime, coordonator din partea Direcției Silvice al proiectului „Și noi iubim pădurea!”, aplicat la Școala „Alexandru cel Bun”. „Direcția Silvică Bacău – a spus Marius Iftime – administrează circa 170.000 ha de pădure, din care circa 9.000 numai pe raza Ocolului Fântânele. Suntem pe o plantație de molid pentru producerea semințelor selecționate pentru culturi de puieți, care, evident, vor fi plantați unde este nevoie. Plantajul de aici a fost înființat în anul 1979, iar multe exemplare de rășinoase au ajuns la vârsta maturității, s-au uscat și trebuie înlocuite. Locurile libere sunt, astfel, pe circa 5,5 ha, pe care sunt înființate acum culturi de pomi de Crăciun care vor fi valorificați pe piața locală”. Coordonați de profesoarele pentru învățământul primar Carmen-Elena Butnaru și Alina Cristina Solomon, în colaborare cu Direcția Silvică Bacău, copiii, sub directa îndrumare a părinților, a bunicilor, dar și a personalului silvic și cu ajutorul nemijlocit al acestora, au pus în valoare hârlețele și sapele mai mari sau mai mici, unele chiar de jucărie. Joaca s-a transformat însă rapid într-o activitate serioasă, în urma căreia participanții au plantat circa 300 de puieți de brad. Activitatea lor a fost denumită „Plantăm un copac pentru un mediu mai curat” și face parte din proiectul „Și noi iubim pădurea!”, care are ca scop cunoașterea, îngrijirea și ocrotirea pădurii în vederea formării unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător. „Prin acest proiect – ne-a spus Carmen-Elena Butnaru – se dorește familiarizarea elevilor cu noțiunea de pădure, înțelegerea rolului pădurii pentru habitat, pentru animale sălbatice și diverse plante, conștientizarea importanței acesteia în ecosistem și realizarea unei educații ecologice a școlarilor”. 1 of 6 0 SHARES Share Tweet

