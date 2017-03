Social Copiii de la ”Mie îmi pasă!” oferă un spectacol pentru un Autocar cu vise de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Copiii care urmează atelierile creative de la Fun Club Bacău – Asociația ”Mie Îmi Pasă!”, împreună cu profesorii coordonatori, au pregătit pentru debut de primăvară un spectacol deosebit, un dar pentru mămici, tătici, bunici, prieteni, dar și pentru un… Autocar cu vise. Sâmbătă, 4 martie, de la orele 16.00, micuții își așteaptă publicul pe scena Teatrului Municipal Bacovia, partener de proiect, pentru a juca teatru, a cânta, a dansa etc., intrarea fiind pe bază de donații care se vor transforma, speră organizatorii, de Florii, într-un Autocar cu vise, adică în vizite la muzee, teatru, Observator și o masă în oraș pentru circa 40 de copii defavorizați din mediul rural. Totul se desfășoară în cadrul proiectului Asociației ”Mie îmi pasă”, ”Autocarul cu vise”, ediția a II-a, după ce, anul trecut, acesta s-a bucurat de mare succes, Autocarul purtând, pentru o zi, într-o lume de poveste, 44 de copii de clasele I-IV din Galbeni, Filipești. ”Spectacolul este un mărțișor pentru părinții copiilor care vin la atelierele noastre, dar are și scop caritabil, donațiile strânse urmând să ne ajute să ducem mai departe programul nostru de suflet, Autocarul cu vise. Publicul va putea, dacă va simți asta, să facă donații în bani sau va putea achiziționa produsele noastre hand-made, realizate tot de copii, la atelierele noastre”, ne-a spus Roxana Dumitru, Asociația ”Mie Îmi Pasă!” Bacău. 0 SHARES Share Tweet

