Doi minori, de 14 şi 15 ani, din Buhoci, au fost loviţi fără milă, unul cu o furcă, altul cu o curea, de un cioban la care lucrau. Cum reacţionează autorităţile în astfel de cazuri revoltătoare?! Fac anchete. Uneori, prea târziu. Şi dau vina pe sărăcie. „Aşa e la ţară… copiii merg la muncă, unii abandonează şcoala", este remarca unui referent social. În mai anul trecut, doi băieţi din Buhoci, de 14 şi 15 ani, au fost bătuţi crunt de un cioban la care munceau cu ziua. J.R.C. lucra la stână de câteva luni bune, iar într-o seară, ciobanul nu a mai fost mulţumit de munca lui. S-a înfuriat, a pus mâna pe o furcă şi l-a lovit pe băiat până a căzut. Şi-a dat totuşi seama că l-a lovit prea tare şi a chemat tot el salvarea. I-a cerut însă copilului ca la spital să declare că a fost lovit de un cal. Sătut de bătăi, băiatul şi-a făcut curaj şi a spus adevărul. Anchetatorii au aflat ulterior că nu a fost prima dată când L.V. îţi vărsa furia pe copil şi îl agresa. De frică, băiatul a tăcut, mai ales că ciobanul era cunoscut ca o persoană violentă. Raportul de expertiză medico-legală arată că minorul a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25-28 de zile de îngrijiri. În aceeaşi lună, la distanţă de câteva zile, a încasat bătaie de la cioban un alt băiat, A.R.A. Acesta fusese de acord să meargă acasă la L.V. ca să-l ajute să strângă fânul, doar pentru două zile. Ciobanul ar fi vrut ca băiatul să stea mai mult, iar când acesta l-a rugat să-l ducă acasă, bărbatul s-a enervat şi a început să-l lovească. „A.R.A. a fost lovit pe tot corpul cu partea metalică a unei curele, iar leziunile suferite au necesitat 5-7 zile de îngrijiri", precizează procurorii. L.V. a fost trimis în judecată, fiindu-i reţinute doar două infracţiuni de lovire pe care nu le recunoaşte. „Ar fi trebuit cercetaţi şi pentru exploatare de minori şi ameninţări, nu doar pentru loviri. Pentru loviri se pot împăca şi aşa scapă de răspunderea penală", este de părere unul din avocaţii copiilor. Dosarul se judecă la Judecătoria Bacău şi are următorul termen în septembrie. „A vrut să muncească la stână şi să se lase de şcoală" Situaţia în care se află minorul J.R.C. (tatăl decedat, mama plecată în Franţa) au determinat instanţa să ia o măsură suplimentară – să ceară Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului să ia măsuri de protecţie. Odată cu acest dosar penal, şi cei din Primăria Buhoci au aflat de existenţa copiilor. „Ştim cazul, a luat amploare de când cu dosarul. Sunt monitorizaţi, s-a făcut anchetă", ne asigură primarul Cristian Iştoc. Pentru detalii am fost direcţionaţi către referentul social, Mihaela Zaharia, de la care aflăm că „nu e legală munca (în cazul copiilor, n.r.), dar… aşa e la ţară". „Mama a fost plecată doar două luni din ţară. Când a fost lovit, nu era plecată. Nu e legală munca, într-adevăr, dar… aşa e la ţară…. Copiii merg la muncă, unii abandonează şcoala. La fel şi băiatul acesta, a vrut să muncească la stână şi să se lase de şcoală. A vrut să câştige un ban. Nu vrea să înţeleagă de nimeni. Nu vrea să meargă la şcoală. Au fost monitorizaţi, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. A fost învăţat de mic să muncească. Acum e plecat la o altă stână, cu acordul mamei", ne-a explicat referentul social.

