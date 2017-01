– cineva a publicat un mesaj prin care lăsa să se înţeleagă că Dragoş Luchian cere demisia preşedintelui Iohannis Războiul politic din ultimele zile pe tema amnistiei şi graţierii face şi victime colaterale. Fostul senator PNL, Dragoş Luchian, s-a trezit că cere, prin intermediul contului de Facebook demisia preşedintelui Iohannis. De fapt, postarea nu îi aparţinea. „Este o mizerie, îngrozitor. Într-adevăr, cineva a intrat pe contul meu şi a publicat informaţia respectivă, dar nu eram eu. Îmi schimbam parola destul de des, dar se pare că nu a fost suficient. Imediat ce am realizat, am şters postarea, am schimbat parola şi am publicat o dezminţire”, a declarat, contactat telefonic, Dragoş Luchian. Într-adevăr, pe contul său, al cărui control l-a recuperat între timp, apare un text cu titlul „Găinarii”, făcând referire la atacul asupra paginii sale. Acesta completează: „aş cere demisia, dar nu a lui Iohannis, ci a celor care mimează opoziţia.” 0 SHARES Share Tweet

