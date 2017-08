Controlul de securitate în Aeroport. Ce este bine să știm? Ce reguli trebuie să respectăm?

Călătoria cu avionul a devenit o necesitate pentru mulți dintre noi. Destinații la care ajungeam după un drum lung sunt acum la doar câteva ore distanță. Zborul poate fi însă și o experiență neplăcută, dacă nu cunoaștem o serie de reguli de bază, care se impun pe durata călătoriei. Aeroportul Internațional George Enescu Bacău dorește să vină în întâmpinarea pasagerilor care îl tranzitează, cu o serie de informații utile pe durata procesării în terminal. Controlul de securitate este o etapă importantă a călătoriei pe calea aerului. Trebuie să știm că măsurile existente au fost concepute pentru siguranța pasagerilor, a echipajelor și aeronavelor, fiind reglementate la nivel european. În acest sens, vă prezentăm aspecte importante, pe care trebuie să le cunoașteți atunci când efectuați controlul de securitate în aeroport. Informațiile sunt oferite prin intermediul site-ului https://www.sri.ro, aparținând Serviciului Român de Informații. Înainte de a ajunge la aeroport Respectaţi intervalul de timp recomandat pentru a ajunge la aeroport!

Informaţi-vă ce articole vă sunt interzise la transport în bagajul de mână/cală!

Informaţi-vă despre restricţiile în ceea ce priveşte transportul lichidelor!

Întrebaţi şi vă putem ajuta să ştiţi ce anume vă este permis la transport pe calea aerului! Pe timpul controlului de securitate Ştim cât de valoros este timpul. Ascultând cu atenţie indicaţiile operatorilor de securitate şi cooperând pentru clarificarea aspectelor de detaliu, se reduce timpul petrecut la controlul de securitate. Informaţi operatorii de securitate cu privire la orice aspect care poate aduce un plus de eficienţă sau pe care îl apreciaţi ca necesar în sprijinul propriei persoane!

Pe tot timpul tranzitării aeroportului, vă recomandăm să păstraţi permanent bagajele asupra dumneavoastră. Nu le lăsaţi nesupravegheate sau în grija altor persoane!

Vă recomandăm să nu faceţi glume pe subiecte precum arme, bombe sau terorişti!

Ar fi de ajutor ca interacţiunea cu operatorii de securitate să se deruleze într-o manieră civilizată. Împachetarea bagajului de mână Pregătiți-vă corespunzător bagajele, astfel încât întregul conținut să vă fie cunoscut și așezat în ordine. Asigurați-vă că nu există în bagaj articole interzise la transport. Așezați separat lichidele și echipamentele electronice (laptop, tabletă, notebook, consolă pentru jocuri, dvd-player, etc.) în bagajul de mână, pentru a facilita scoaterea lor, înainte de efectuarea controlului de securitate cu echipamentele de scanare. Nu securizați bagajul de mână cu folie protectoare. Efectuarea controlului de securitate poate presupune și deschiderea acestuia. Vă recomandăm să nu transportați pachete sau articole primite de la alte persoane. Nu ambalați cadourile transportate în bagajul de mână. În cadrul controlului de securitate, în situația necesității unei clarificări, este posibil să vă fie solicitată deschiderea acestora. Pregătirea pentru control Înainte de controlul de securitate, scoateți din bagaj toate lichidele și echipamentele electronice (laptop, tabletă, DVD-player, console pentru jocuri, aparate de radio, aparate foto, etc.) și dispuneți-le separat, în tăvile special destinate.

Pentru fluidizarea traficului, vă recomandăm să scoateţi din bagaj şi alte articole precum încărcătoare, adaptoare, mouse, etc. Înainte de trecerea prin cadrul porții detectoare de metale, scoateţi toate obiectele din buzunare (telefon, chei, portmoneu, monede, ţigări, brichetă, etc.).

Depuneţi separat, pentru control, articolele vestimentare de exterior (geacă, haină, palton, pardesiu, sacou, etc.). Urmăriți indicațiile operatorilor de securitate cu privire la momentul și modul în care se face accesul prin poarta detectoare de metale.

Informați operatorii de securitate despre deținerea unei proteze, orteze sau a oricărui tip de dispozitiv medical. În situația în care trecerea prin cadrul porții detectoare de metale vă este contraindicată medical, informați operatorul de securitate, iar acesta vă poate oferi varianta efectuării controlului prin aplicarea altor metode, care pot fi folosite independent sau în combinație: control manual şi/sau detector de urme de substanțe explozive. În sprijinul fluidizării traficului, vă recomandăm scoaterea articolelor de încălţăminte şi a curelelor, înaintea trecerii prin poarta detectoare de metale, dacă acestea sunt prevăzute cu elemente metalice sau v-a fost solicitată descălţarea, respectiv scoaterea acestora într-una dintre călătoriile anterioare cu avionul. Trecerea prin cadrul porții detectoare de metale Dacă la trecerea prin cadrul porții se declanșează alarma acesteia, se vor utiliza, obligatoriu, diferite metode pentru clarificarea acestei alarme.

Poarta detectoare de metale declanşează atât alarme de detecţie a metalelor, cât şi alte tipuri de alarme, care implică metode de control suplimentare. Există, de asemenea, situații în care puteți fi supus anumitor măsuri de securitate suplimentare, dispuse aleator (control manual, echipamente de detectare a urmelor de substanțe explozive, scanere de securitate), chiar dacă nu s-a declanșat alarma porții detectoare de metale. Controlul manual se efectuează de către un operator de același sex cu pasagerul, de aceea, uneori, este necesar să așteptați până când este disponibil un operator de același sex. Puteți solicita operatorului de securitate (din considerente care țin de apartenența religioasă sau de natură medicală, etc.) ca operațiunea de control manual să se deruleze într-un spațiu privat (cabina de control special amenajată). Controlul bagajului de mână Operațiunea de verificare a bagajului se face exclusiv de către operatorii de securitate. În situația în care bagajul conține bunuri de valoare sau alte obiecte pe care nu doriți să le observe ceilalți pasageri, informați operatorul de securitate, iar acesta vă va oferi o variantă de control care să vă asigure confidențialitate.

Negocierea păstrării unor articole asupra cărora operatorul s-a exprimat că nu sunt permise la transport este inutilă și extinde timpul petrecut la controlul de securitate. Verificarea fizică a bagajului, după efectuarea controlului cu echipamentul de scanare, se poate efectua atât din nevoia de clarificare a conţinutului bagajului, cât şi aleator, asupra unui anumit procent. Finalizarea controlului de securitate Nu uitați să vă recuperați toate lucrurile depuse în tăvile special destinate controlului de securitate.

