Control terminat cu un denunt si un flagrant

Doi angajati ai unei societati aflata in contract de prestari servicii cu E.ON au fost condamnati pentru luare de mita si trafic de influenta. In primavara, ei au pretins de la o femeie din comuna Hemeius suma de 1.000 de lei, pentru a inchide ochii la presupuse nereguli constatate la contor.

Metoda aceasta de lucru a echipelor din teren a fost frecvent reclamata de consumatori: intâi se cauta tot felul de probleme la contor si se gasesc (pe ideea ca omul nu se pricepe), apoi urmeaza tirul de amenintari si intimidari cu dosare penale, chemat politia, facturi colosale, iar in cele din urma se ajunge la varianta de compromis – o suma de bani. Cei mai multi, speriati de perspectiva unui proces penal, cedeaza.

Nu e cazul consumatoarei din Hemeius care a facut denunt si a cerut un flagrant.

Pe 15 martie 2016, spun anchetatorii, inculpatii PLN si LD, angajati ai SC Energobit SA Bacau, societate care detine un contract de prestari servicii cu E.ON au mers in control la MM, din comuna Hemeius si i-au înlocuit contorul electric. I s-a spus atunci femeii ca sigiliile contorului electric din interior sunt rupte, iar cel de pe exterior este „înclestat”.

Prin urmare, se impunea demontarea contorului electric pentru a fi trimis la Tg. Mures în vederea expertizarii, mai ales ca sigiliile aplicate nu ar fi corespuns cu seria contorului. Consumatoarea a aflat atunci si ca urma sa i se întocmeasca dosar penal pentru furt de energie electrica. Inculpatii au plusat si au bagat si o amenda de aproximativ 6.000 – 7.000 lei. Ca sa-i amplifice temerile, au anuntat-o ca va fi debransata de la energie electrica, drept consecinta urmatoarele 5 facturi vor fi platite la dublu.

„Pentru a sustine afirmatiile inculpatului PLN, inculpatul LD i-a precizat denuntatoarei ca acel contor electric de la domiciliul sau mai fusese instalat si la o alta locuinta, întarindu-i astfel denuntatoarei convingerea ca cei doi inculpati au depistat grave nereguli la coloana de alimentare cu energie electrica a locuintei acesteia.

În acest context, inculpatii i-au precizat denuntatoarei ca au reusit sa «rezolve» o situatie similara, însa a fost nevoie sa remita «cuiva» o suma de bani în acest sens. (…) Inculpatul LD a pretins si primit suma de 1.000 lei pentru a nu constata pretinsa deteriorare a sigiliilor contorului electric înlocuit si implicit pentru a nu sesiza comiterea unei pretinse fapte de furt de energie electrica, precizând totodata ca din totalul sumei de bani, suma de 200 lei urma sa fie împartita între cei doi, iar suma de 800 lei urma sa fie remisa pentru a interveni la functionari din cadrul E-ON asupra carora a pretins ca are influenta, pentru ca si acestia sa nu îsi îndeplineasca atributiile de serviciu, respectiv constatarea unor pretinse deteriorari a sigiliilor de la contorul de energie electrica si sesizarea organelor judiciare pentru comiterea infractiunii de furt de energie electrica”, se arata in rechizitoriu.

MM le-a dat celor doi suma ceruta, dar a facut imediat si denunt impotriva lor. I-a contactat din nou si le-a cerut banii inapoi, convorbirile purtate, in care inculpatii recunosc ca „traiesc din mita”, fiind inregistrate:

LD: … eu acuma normal ca tre’ sa-i dau banii înapoi ca se duce si face reclamatie, stii? Si oricum intru în c… de-a ‘m boulea…

PLN: Da.

LD: Da’ macar daca ar fi, stii, cum sa zic, ba baieti, hai ca sustin si eu ceva… deci eu nu zic ca nu-ti dau… eu îti dau banii înapoi ca n-am chef sa ajung la politie. Asta-i ideea, stii? Ca nu-i o chestie legala, nu-i o chestie… totu-i mârsavie aicea, stii. Dar dumneata puteai sa zici: ba, ati fost totusi oameni, hai sa-mpartim oleaca vina, stii? Eu îmi iau vina ca ti-am scos contorul din instalatie.

MM: De ce sa împart eu vina, mai baiatule mai, daca eu n-am pus mâna pe contoar?

LD: Eu îmi iau vina… da.

PLN: E vina noastra. Pai n-ati pus dumneavoastra.

„Cred ca nu ti-ai pus … microfoane”

Pe 21 aprilie, inculpatii i-au restituit femeii suma de 600 lei, cu promisiunea ca diferenta de 400 lei ii va fi inapoiata când vor primi prima de Paste. Si de aceasta data intâlnirea si convorbirile au fost interceptate:

LD: – Doamna, dumneata ai dat mita. Da? Cred ca nu ma asculta…

MM: – Si tu ai primit, nu?

LD: – Cred ca nu ti-ai pus … microfoane.

Fiecare va plati cheltuieli judiciare de câte 10.500 lei

Desi barbatii au fost prinsi în flagrant, in prima faza nu au recunoscut faptele. In in stanta, ei au declarat totusi ca merg pe recunoastere, in aceste conditii pedeapsa fiind redusa cu o treime.

Tribunalul Bacau i-a condamnat pe cei doi la pedepse de câte 2 ani si 6 luni închisoare, cu suspendare. Inculpatii vor trebui sa munceasca în folosul comunitatii, timp de 80 zile, la primariile Parincea si Parava.

De asemenea, li s-au confiscat sumele primite cu titlu de mita. Ironia face ca mita de 1.000 de lei de care s-au bucurat atunci ii costa acum câte 10.500 lei – cheltuielile judiciare pentru fiecare inculpat. Dosarul a ajuns pe rolul Curtii de Apel.