Aleșii județului s-au întâlnit marți într-o ședință extraordinară, urgența fiind determinată de obligația de a respecta termenul de 15 zile în care instituția trebuie să decidă dacă își exercită dreptul de preemțiune la cumpărarea/vânzarea conacului din Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, care a aparținut Elenei Negri. Mihai Bălan, împuternicitul moștenitorului Constantin Negri, a anunțat intenția proprietarului de a vinde construcțiile, care au 2.238 mp, și terenul de 3,44 hectare, cu prețul de 415.000 de lei. Legea prevede că imobilele aflate pe lista monumentelor istorice pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune de către Ministerul Culturii și unitățile administrativ-teritoriale. Pe scurt, acestea au întâietate la cumpărare. Ministerul a anunțat că nu va cumpăra, mai rămâne ca UAT Comuna Ștefan cel Mare și CJ Bacău să-și exercite dreptul de preemțiune în 15 zile. Dreptul acestora vizează doar conacul (doar acesta fiind monument istoric), nu și lăptăria, hala, magaziile, terenul. Silviu Pravăț, vicepreședinte al CJ, a explicat colegilor că în bugetul anual nu au fost prevăzuți bani pentru acest obiectiv, prin urmare CJ Bacău nu poate cumpăra conacul. Cezar Olteanu, PNL, a declarat că se repetă povestea, de acum câțiva ani, cu Casa Cancicov, „care a a ajuns local de alimentație publică, în loc să fie valorificată pentru activități culturale". El a precizat că Bacăul are 62 de monumente, iar județul Iași, 1.668. „Dacă tot vom renunța la dreptul de preemțiune vom deveni tot mai săraci", a afirmat Olteanu, adăugând că prețul e derizoriu. „Nu știu dacă s-a făcut o analiză serioasă cu privire la ce se putea face acolo. Eu cred că ne-am grăbit", a declarat consilierul, apoi a anunțat că liberalii vor vota împotrivă. „Nu suntem noi de vină că județul Iași are mai multe monumente", a afirmat Silviu Pravăț, apoi a rugat-o pe Gabriela Mitrea, director economic, să clarifice situația. „Banii nu au fost prevăzuți în bugetul pe 2017 și nu se pot introduce, în cursul anului, noi obiective pe lista de investiții", a explicat Gabriela Mitrea. „Măcar pe viitor să avem grijă să prevedem sume pe acest domeniu", a insistat Cezar Olteanu. Deși au înțeles că e imposibil să cheltuiești bani pentru o achiziție care nu prinsă în plan, liberalii au votat împotrivă. Pentru hotărârile care vizează patrimoniul e necesar votul a 2/3 din consilieri. Cu 8 voturi împotrivă și 21 pentru, în loc de 24, proiectul a căzut. Silviu Pravăț le-a amintit aleșilor PNL că trebuie să vină în ședința următoare cu un proiect privind exercitarea dreptului de preemțiune. L-am întrebat pe Cezar Olteanu dacă va iniția proiectul. „Nu știu, a spus liberalul. Să vedem… "

