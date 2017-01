Contrabanda cu țigarete în 2016, la cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani!

Piața neagră a țigaretelor a înregistrat în 2016 un nivel mediu de 16,8%, în creștere față de media anuală din 2015 (care a fost 16%), conform datelor companiei de cercetare Novel Research. Procentul din 2016 reprezintă cel mai ridicat nivel mediu anual din 2011 până în prezent. „Regiunea nord-est a fost cea mai afectată de comerțul ilegal cu țigarete pe tot parcursul anului 2016, situându-se la 41,9%, în creștere cu 4,5% față de 2015. Regiunile sud-vest, vest și nord-vest dețin, de asemenea, cote importante: 24,4%, 23,8%, respectiv 21,1%, cifrele fiind în ușoară creștere în 2016 comparativ cu anul precedent. Din punct de vedere al provenienței, categoria „cheap whites” a continuat să dețină și în 2016 cea mai mare pondere (58,2%), urmată de produsele provenite din Ucraina (20%, în creștere cu 5,4 p.p. comparativ cu 2015) și Moldova (14,9%, în scădere cu 5,7 p.p. față de anul precedent). Ponderea produselor provenite din Serbia se situează la 2%, nivel relativ constant față de 2015. Și în 2016, comerțul ilicit se încadrează în trendul ascendent înregistrat în ultimii trei ani, cu o creștere absolută de 3,5 p.p. față de 2012”, a declarat Marian Marcu, Director Novel Research. Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF și coordonator al activității structurilor vamale a declarat: „Comerțul ilegal cu țigarete nu înseamnă doar pierderi semnificative la bugetul de stat, dar și impulsionarea fenomenului de crimă organizată, cu implicații serioase asupra securității statului și a intereselor naționale. Acest record înregistrat în 2016 de piața neagră demonstrează încă o dată că este absolut necesară reorganizarea structurilor vamale, în vederea creșterii eficienței activității pe care o desfășurăm, precum și o abordare concertată a combaterii comerțului ilegal. În august 2016, am demarat reoperaționalizarea structurilor vamale și am relansat și eficientizat echipele canine, iar în ianuarie 2017 am reînființat echipele mobile. Totodată, Strategia Națională de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, inițiată de Vamă, a fost finalizată și urmează să fie lansată public. Obiectivul nostru este de a atinge un nivel al contrabandei cât mai apropiat de media de 10% din Uniunea Europeană. De precizat că în iulie 2013, ultima lună în care m-am aflat anterior la conducerea Autorității Naționale a Vămilor, contrabanda era de 11,8%. Sunt ferm convins că prin măsurile incluse în Strategia anticontrabandă, care presupun un proces de reorganizare profundă, resurse umane înalt calificate, dotarea cu echipamente la cele mai înalte standarde, creșterea gradului de cooperare pe plan intern cu celelalte autorități de aplicare a legii, cu mediul de afaceri, dar și pe plan extern, cu instituțiile similare și cele interstatale, vom putea reduce contrabanda”. „În 2016, statul a pierdut circa 672 milioane de euro, bani care în loc să meargă către prioritățile guvernamentale au ajuns în buzunarele contrabandiștilor. Deși creșterea pieței negre a fost limitată de eforturile comune ale industriei și Autorității Vamale, devine clar că 2017 va fi un an de test pentru statul român. Statul va trebui să implice toate autoritățile de control pentru a lupta cu tendința de creștere a pieței negre din ultima jumătate de an. Și asta pentru că după 20 mai, când legea de transpunere a Directivei Europene a Tutunului își va produce toate efectele, traficanții vor putea aduce din țările vecine țigări nu doar la jumătate din prețul la care sunt vândute în România, ci și neconforme cu standardele europene. Tocmai de aceea, este necesară o implementare cât mai rapidă a Strategiei Naționale de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun, cu participarea activă a tuturor factorilor cu atribuții în domeniu.”, a declarat Ileana Dumitru, Director Legal & External Affairs, BAT Romania. „Recordul înregistrat de comerțul ilicit cu țigarete în 2016 reflectă situația extrem de dificilă în care s-a aflat piața legală a țigaretelor, situație generată de incertitudinea legislativă în care ne-am desfășurat activitatea, în absența unui dialog transparent și constructiv al autorităților de reglementare cu reprezentanții celui de al doilea mare contribuabil la bugetul de stat. Într-un mediu ostil, dominat de teme false și acuzații nefondate lansate de activiștii antitutun, Comitetul inter-ministerial pentru coordonarea politicilor în domeniul tutunului a fost, practic, anihilat. Astfel, deși trebuia să avem o lege care să transpună Directiva privind fabricarea și comercializarea țigaretelor până la 20 mai, guvernul a tergiversat aprobarea proiectului, care a devenit lege și a intrat în vigoare pe repede înainte abia la sfârșitul anului, acordând doar o lună pentru conformarea producției, în absența Normelor de aplicare. Cadrul legislativ nu e complet, dat fiind că, pe lângă Normele de aplicare a legii 201/ 2016 urmează să fie adoptat un număr record de acte secundare sub forma unor Ordine de ministru. Așa cum am arătat, incertitudinea permanentă și reglementările disproporționate nu duc la atingerea obiectivelor de sănătate publică, ci au ca efect direct creșterea contrabandei”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova și Bulgaria. „După ce în luna septembrie a fost înregistrată o creștere abruptă a pieței negre în toate regiunile țării, media anuală calculată de Novel vine ca o concluzie îngrijorătoare a evoluției fluctuante a comerțului ilegal din 2016. Faptul că regiunea nord-est continuă să fie și în acest an cea mai afectată de comerțul ilegal ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru toate instituțiile statului. În plus, așa cum se întâmplă de fiecare dată în sezonul rece, țigaretele traficate ilegal în această perioadă se regăsesc pe piață abia în primăvară, așadar este de așteptat ca în lunile următoare nivelul contrabandei să crească. Ca urmare, este cu atât mai mult necesară o abordare echilibrată a cadrului de reglementare în care ne desfășurăm activitatea și aplicarea cât mai curând a Strategiei Naționale de combatere a comerțului ilegal, inițiată de Autoritatea Vamală”, a precizat Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania. „Și în 2016, autoritățile au folosit toate resursele pe care le-au avut la dispoziție în scopul combaterii comerțului ilicit cu țigarete. Au fost făcute sute de percheziții, s-au destructurat zeci de rețele de crimă organizată, au fost descoperite fabrici ilegale și magazine aprovizionate de contrabandiști. Doar în luna noiembrie a anului trecut, DIICOT și Poliția de Frontieră au confiscat în Botoșani un tir cu 670.000 pachete țigarete ilegale. Toate aceste eforturi nu au reușit să contrabalanseze un cadru de reglementare instabil, care s-a reflectat pe parcursul anului și în bilanțul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care a arătat fluctuații semnificative ale încasărilor din accize. Ca urmare, este necesar ca acțiunile autorităților de aplicare a legii să fie susținute de toți factorii cu putere de decizie într-un domeniu care aduce la buget circa 3 miliarde de euro anual”, a declarat Adrian Pirau, Director Comercial, Imperial Tobacco Romania. Totodată, pentru reducerea contrabandei pe viitor, sunt necesare mai multe schimbări legislative, pe care producătorii de țigarete, împreună cu autoritățile de aplicare a legii le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou. Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa 3 miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe și contribuții. Suma reprezintă aproape 2% din PIB, sau echivalentul a 12,5% din totalul veniturilor bugetare. 26 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.