Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău va organiza și desfăşura, lunar, antrenamente și exerciţii pentru verificarea funcționării sirenelor de alarmare publică, începând cu luna august 2017, în prima zi de miercuri, în intervalul orar 10.00 – 11.00.

Scenariile exercițiilor vor evidenția tipurile de risc generatoare de situații de urgență/protecție civilă care impun alarmarea populației. Scopul acestor verificări îl constituie obținerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate și gradul de acoperire acustică, precum și pentru antrenarea autorităților administrației publice locale și pregătirea populației prin cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare. Simulările vor începe miercuri, 02 august a.c., ora 10.00 prin transmiterea semnalului „ALARMĂ LA DEZASTRE" compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele. Pentru această dată sunt vizate următoarele localități: Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Măgura, Letea Veche, Sărata, Săucești, Hemeiuș, Podu Turcului, Glăvănești, Dofteana, Târgu Trotuș, Pârgărești, Asău, Măgirești, Ardeoani, Poduri, Brusturoasa și S.C. Chimcomplex S.A. Onești. Testarea va consta atât prin verificarea echipamentelor care pot fi acţionate în mod centralizat (simultan), dar şi a celor cu acţionare locală. Totodată, rezultatele verificărilor vor fi centralizate la nivel judeţean şi vor face obiectul unor analize în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea îmbunătăţirii modului de alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă. Pentru a nu crea o stare de nesiguranță și de panică în rândul cetățenilor din localitățile pe raza cărora se vor efectua aceste activități de testare și verificare a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău a luat măsuri de înștiințare a autorităților administrației publice locale cu privire la desfășurarea acestor activități și obligativitatea informării populației. Prin modul de acţionare a mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spaţiul public, motiv pentru care asigurăm cetăţenii că astfel de exerciţii periodice sunt necesare şi benefice.

