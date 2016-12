Consumatorul, totdeauna pedepsit!

Am primit in data de 25 o factura care era scandenta in aceeasi zi. Dimineata, la ora 9, cutia postala era goala, dupa-amiaza continea un plic trimis de o companie. Primita pe 25, scadenta pe 25. Stampila de pe plic arata alta data a sosirii, una care preceda cu sapte zile termenul ultimativ.

Fireste ca m-am enervat, fireste ca am platit, dar se putea intâmpla ca factura sa nu vina deloc, situatie in care m-as fi ales cu penalizari, apoi as fi ramas pe intuneric. Nu stii, intotdeauna, care sunt urmarile caci politica sanctiunilor difera de la o companie la alta, chiar de la un angajat la altul, unii fiind mai prietenosi, altii, dimpotriva, in razboi cu clientul.

Nici nu are importanta, eu vreau sa fiu corecta si sa nu apara disfunctii in derularea serviciului pe care l-am contractat si pentru care platesc pretul corect, adica cel stabilit de furnizor. Nu e prima data când facturile vin cu intârziere, dar sa ajunga in ziua scandentei e prea de tot! Asta chiar dupa ce parlamentarii au stabilit ca facturile pentru serviciile publice constituie titlu executoriu. Daca nu ai platit esti executat silit, iar executarea incepe prin blocarea contului bancar, apoi, daca nu ai bani in cont, prin executarea bunurilor.

Domniile lor au modificat si intervalul in care poti achita costul serviciului, reducându-l de la 21 de zile de la data primirii facturii in cutia postala la 15 zile din momentul emiterii facturii. Cu alte cuvinte, furnizorului nu-i pasa daca factura ajunge la destinatie. Firma de transport sau de curierat sau cum s-o fi numind poate intârzia linistita, nimeni nu o sanctioneaza.

Ar trebui sa stau la pânda in spatele gardului si, hat, când ajunge postasul/curierul sa-l prind de mâna si sa-l intreb: “Ce avem noi aici?” Un mincinos. De ce vii, mata, dupa o saptamâna sau dupa o luna? E simplu: din cauza ca noi, consumatorii, nu avem timp sa stam la pânda, iar furnizorul nu ne respecta destul ca sa aleaga o firma de distributie cu tarife mari si servicii bune.