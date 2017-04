Onesti Consulul onorific al României în Israel în vizită la Onești de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consulul Onorific al României în Israel, Excelența Sa dr. Herman Berkovits-Țvica, medicul personal al premierului Beniamin Netanyahu, va fi joi, 13 aprilie, oaspetele oneștenilor. De la ora 11,00, Herman Berkovits-Țvica va începe o vizită oficială în municipiu, la invitaţia primarului Nicolae Gnatiuc. Delegația israeliană – ne-a informat Adraian Asavei, consilier la Cabinetul primarului – va vizita Spitalul Municipal, apoi va asista la un recital de pian, pe muzică românească și evreiască, organizat la Biblioteca „Radu Rossetti”, după care în cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Local primarul Nicolae Gnatiuc îi va înmâna înaltului oficial distincţia „Cheia Municipiului Oneşti”. De origine română, Herman Berkovits-Țvica a devenit medic și a locuit în România până în 1975, când a emigrat, împreună cu familia, în Israel. Între anii 1981-1985 a funcţionat ca medic specialist în pediatrie la spitalul Bekur Holim din Ierusalim. Din 1985 până în prezent conduce Clinica Privată de Medicină Pediatrică şi Generală în orasul Ierusalim. În alegerile parlamentare din România din 2008 a candidat pentru funcţia de parlamentar în colegiul pentru diaspora Orientul Mijlociu şi Africa și a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Odată cu al doilea mandat de prim-ministru al Israelului Beniamin Netanyahu, a fost desemnat medicul personal al premierului, funcţie cu rang guvernamental. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.