Consulul onorific al României în Israel a primit Cheia Municipiului Onești

Consiliul Local al Municipiului Onești, întrunit în ședință extraordinară solemnă, a decernat distincția „Cheia Municipiului Onești" Excelenței Sale dr. Herman Berkovits-Țvica, consulul onorific al României în Israel, în semn de recunoaștere și contribuție aduse la dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre România și Israel. Festivitatea a prilejuit vizitarea Spitalului municipal, dar și a Bibliotecii municipale, unde Excelența sa a vizionat și un scurt spectacol de muzică clasică românească și israeliană. Dr. Herman Berkovits-Țvica a venit la Onești însoțit de soția sa și de un nepot și a fost întâmpinat chiar la intrarea în primărie de primarul Nicolae Gnatiuc, de consilieri locali, de ziariști, dar și de un grup de tineri îmbrăcați în costume populare românești, care le-au oferit oaspeților tradiționala pâine și sare. Acolo, Herman Berkovits-Țvica și-a amintit de anii tinereții sale petrecuți în România, de anii în care a fost și un pasionat interpret de muzică instrumentală și solist vocal și a fredonat un cântec pe care a spus că nu-l poate uita nici acum: „Onești, Onești, zâmbet cald pe harta țării". „Pentru mine – avea să mărturisească oaspetele -, Oneștiul a fost un vis. De mic mă întrebam unde este Oneștiul, o citadelă a petrochimiei românești. Iată, acum visul s-a împlinit". La înmânarea distincției „Cheia municipiului Onești", primarul Nicolae Gnatiuc a amintit în ce constau bunele relații diplomatice dintre România și Israel, stabilite pe 11 iunie 1948, imediat după crearea statului israelian. „Pentru abilitățile în promovarea relațiilor bilaterale în plan politic, medical, cultural și economic între România și Israel, precum și a intereselor comunității române din această țară, pentru susținerea și apărarea intereselor majore ale Român iei în fața guvernului israelian, pentru buna colaborare între comunitățile oneșteană și israeliană, pentru viitoarele proiecte între Spitalul municipal Onești și echipa medicală a Excelenței Sale, acordăm Cheia Orașului Onești" – a spus Nicolae Gnatiuc. Herman Berkovits-Țvica, român la origine, vine din inima Israelului, acolo unde s-a stabilit cu familia în anul 1975, unde și-a finalizat și perfecționat pregătirea medicală. În prezent, conduce propria clinică de medicină pediatrică și generală în Ierusalim și este, din anul 2009, medicul personal al premierului Israelului, Beniamin Netanyahu, funcție guvernamentală. „Distincția oneștenilor mă onorează în mod deosebit – a spus Herman Berkovits-Țvica. România este foarte importantă pentru Israel. Face parte din comunitatea internațională, iar Israelul are nevoie de votul ei. Israelul este o țară care s-a dezvoltat enorm, are o tehnologie fantastică, pe care o folosim toți. Eu m-am întâlnit cu toți politicienii României, pe care i-am îndemnat să folosească oportunitățile oferite de Israel, mai ales în domeniul tehnologic". Consulul Onorific al României în Israel a mai primit un dar din partea comunității oneștene: macheta monumentului ridicat în onoarea Nadiei Comăneci și a gimnasticii dezvoltate în complexul sportiv care poartă acum numele marii campioane. Herman Berkovits-Țvica a funcționat, între anii 1981-1985, ca medic specialist în pediatrie la spitalul Bekur Holim din Ierusalim. Din 1985 până în prezent conduce Clinica Privată de Medicină Pediatrică și Generală în orașul Ierusalim. În alegerile parlamentare din România din 2008 a candidat pentru funcția de parlamentar în colegiul pentru diaspora din Orientul Mijlociu și Africa și a obținut cel mai mare număr de voturi.

