Consilier timp de opt ani, locuitor de 32 de ani al comunei Hemeius, Constantin Sava a facut urmatorul pas si a decis sa ia administratia in propriile mâini.

– Ce relatie aveti cu locuitorii comunei, mai ales ca nu sunteti de loc de aici?

– Sunt din judetul Neamt si am fost repartizat aici, ca silvicultor, acum 32 de ani. In timp, mi-am intemeiat o familie. Tot in timp, s-a legat o prietenie si cu locuitorii din aceasta comuna. Datorita relatiei apropiate cu ei, au capatat incredere in mine, chiar daca domeniul meu de activitate era mai dificil, lucram cu averea statului, padurea.

– De ce v-ati inscris in cursa pentru primarie? Ati candidat din partea PNL si ati fost ales primar in luna iunie a acestui an.

– Am simtit ca nu trebuie sa ma rezum la a le oferi oamenilor ajutor in treburile lor. Am spus ca vreau sa fac ceva pentru ei, acum era timpul si momentul. Având experienta mea in spate, vârsta, am gestionat un fond forestier de milioane de euro si nu am avut probleme niciodata, am spus ca vreau sa fac ceva mai mult pentru Hemeius. Am avut parte si de sprijinul partidului si de un context favorabil, o revolutie de catifea daca vreti. Fostul primar, dupa cinci mandate, nu a mai candidat, fostul viceprimar, dupa patru mandate, a facut un pas inapoi. Au inteles ca cetatenii vor o schimbare. N-a fost o schimbare propriu-zis, ci mai degraba o predare de stafeta, mai ales ca cei doi sunt in continuare consilieri locali. Ma bucur ca am reusit sa aduc un viceprimar tânar, Iulian Tancau. Sa nu uitam ca suntem amândoi la inceput, nu avem experienta, dar ma bazez pe echipa din primarie. Doamna secretar este aici de 20 de ani, deci stie tot ce se intâmpla aici.

– Veti reusi sa implementati proiectele dorite, cu actualul consiliu local?

– Incercam sa facem echipa. Campania s-a terminat, de acum trebuie sa aratam oamenilor ca facem ce am promis, nu trebuie sa mai fim adversari politici, sa mergem pe razbunari politice.

– Ce va propuneti sa realizati in acest mandat?

– Tin foarte mult sa incheiem lucrarile de canalizare incepute pe fonduri europene, alimentarea cu apa de care ne chinuim de 15 ani. Este facuta reteaua, dar, din pacate, in urma analizelor, Directia de Sanatate Publica ne-a informat ca apa nu este in parametri. Acum trebuie sa achizitionam o statie de filtrare – tratare a apei. Noi avem puturi proprii, case de apa, iar aceasta vine prin cadere. Aceasta statie de filtrare presupune alti pasi, achizitii, care ne vor duce ca timp pâna la sfârsitul anului, nu in trei luni, asa cum mi-am dorit. Cea mai mare bataie de cap sunt hârtiile. Banii sunt, dar sunt necesare si altele. Birocratia este cea mai dificila, mai ales ca suntem tot institutie a statului. Va mai dau un exemplu; ne chinuim sa obtinem un aviz de la Ministerul Culturii de doi ani de zile, pe un alt proiect. Nu stiu cine face legislatia, dar foarte mult timp se pierde astfel. Nu mergem in nici o directie, din acest motiv.

– Ce alte planuri mai aveti pentru localitate, poate unele cu un orizont de timp mai scurt.

– Da, imi doresc amenajarea unei sali de sport in incinta Scolii Hemeius si asta vreau cât mai repede, pentru ca la inceputul anului scolar sa fie gata. In general, unitatile de invatamânt sunt puse la punct. Ne vom preocupa de lacasele de cult din comuna. La Fântânele vom face o casa praznicala, la biserica din Hemeius incercam sa finalizam pictura bisericii. Vrem sa finalizam lucrarile la terenul de fotbal, incepute de ani de zile, lânga Hit Park.

Oamenii vor intr-un fel continuarea lucrurilor bune incepute de echipa anterioara.

– Pe raza comunei se afla si parcul industrial. Planurile de dezvoltare ale comunei includ si acest parc?

– Da. In acest moment, Hit Park are circa 1000 de angajati. Dintre acestia, cred ca 500 sunt din Hemeius. Este un adevarat succes al fostilor conducatori ai comunei atragerea acestei firme. Ca sa ne putem dezvolta in localitate, este necesar sa avem bani la buget. Pentru ca locuitorii sa se achite de datoriile la buget, trebuie sa aiba locuri de munca. Asa, ei au unde munci, noi avem bani de asfaltare. Sper ca mai multi locuitori ai comunei sa-si gaseasca locuri de munca si la firmele mai mici care au venit la Hit Park. Avem si Directia Silvica pe raza comunei care aduce bani la buget. Ne bazam si pe atragerea fondurilor europene. Sper sa avem independenta financiara ca sa putem implementa proiectele dorite.

Hemeius Comuna se afla în nordul judetului Bacau, pe malul drept al Bistritei, între Valea Bistritei si Subcarpatii Moldovei, în zona lacului de acumulare Lilieci si este compusa din 3 localitati: Hemeius (satul de resedinta), Fântânele, Lilieci. Comuna Hemeius este renumita prin unul dintre cele mai interesante si atragatoare parcuri dendrologice din tara. Înfiintat în anul 1880 pe un teren care face parte din proprietatea familiilor Pascanu si Cantacuzino, în acest parc a fost construita o superba resedinta în stil medieval, cunoscuta de-a lungul timpului sub numele de Castelul Rosu. Ocupa o suprafata de cca. 49 hectare si se prezinta ca o padure veritabila, continând peste 1300 de specii de arbori si arbusti (specii rare si autohtone), fiind din acest punct de vedere cea mai diversificata zona de padure din Moldova. În acest parc se regaseste cea mai mare colectie de trandafiri din România, 280 soiuri si 1500 de fire de trandafiri. O alta arie protejata este lacul Lilieci. Se dezvolta pe circa 4 kilometri lungime si are o latime medie de 800 m si aici au fost identificate 159 de specii de pasari. Din anul 2005, în comuna Hemeius a fost construit un parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru IMM, denumit HIT PARK, care incorporeaza mai multe societati care produc componente electronice. In perspectiva, parcul va ocupa 50 de hectare pâna in anul 2020.