Cultura Constantin Ciosu şi Victor Eugen Mihai (VEM), premiaţi în Korea de Gheorghe Baltatescu Şcoala de caricatură băcăuană a repurtat un nou succes de prestigiu. Constantin Ciosu şi Victor Eugen Mihai (VEM) au participat la ediţia a V-a a Salonului Internaţional de Caricatură "SIACO"/Korea, care are loc în localitatea Daejeon. Desfăşurat pe două secţiuni, Temă impusă şi Temă la alegere, la salon au participat 415 caricaturişti, din 53 de ţări, fiind selecţionate pentru concurs 1215 lucrări. În urma jurizării, Constantin Ciosu a obţinut "Best Cartoon Prize" (temă liberă), iar VEM "Theme Prize" (la tema Big trauma & Cartoon healing).

