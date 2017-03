Politica Constantin Avram: „Sperăm într-o soluție negociată” ALDE Bacău vrea alegeri de jos în sus de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Disputa dintre copreședinții Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin a pus în dificultate filialele ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), o formațiune destul de tânără, care a luat naștere prin fuzionarea PLR (Partidul Liberal Reformator) și PC (Partidul Conservator). „Avem numai de pierdut din această situație, dar noi sperăm că se va găsi o soluție. Politica înseamnă și compromisuri atunci când e vorba despre unitatea partidului”, a declarat deputatul Constantin Avram, președintele organizației județene a ALDE. El a mărturisit că încă mai crede într-o soluție negociată. „Noi suntem pentru alegeri de jos în sus, din filiale spre vârf, nu invers, altfel nu vom reuși să facem un partid puternic”, a recunoscut liderul ALDE Bacău, adăugând că în filiala băcăuană nu au fost și nu sunt dispute, ca în alte județe, între cei veniți din PC și cei din PLR. „Suntem într-un proces de evaluare a punctelor de vedere ale organizațiilor locale, iar săptămâna viitoare ne vom întâlni în Biroul Politic Județean. După această analiză, vom veni cu o poziție oficială”, a precizat Constantin Avram. El a insistat asupra faptului că din acest duel au de pierdut cei care muncesc în partid. Și senatorul Viorel Ilie este pentru dialog: „Toate abordările și eforturile mele au fost în sensul de a atenua aceste disensiuni. Doar stând la masa dialogului se poate găsi o soluție, acuzele nu fac bine nimănui. Nu vreau să fiu pus în situația de a alege între o persoană alături de care mi-am construit o carieră în PC și cealaltă persoană care este un om politic cu o viziune foarte bună.” Viorel Ilie crede că între liderii ALDE e mai mult o dispută personală: „Nutresc speranța că la masa negocierilor vor fi cedări de ambele părți.” ALDE Bacău este cea mai puternică filială din țară, poziție confirmată la alegerile din 2016. În iunie, organizația a dat un primar de municipiu, un primar de oraș, 18 primari de comună, 12 viceprimari de comună, cinci viceprimari în mediul urban și 180 de consilieri, iar în decembrie, un deputat și un senator. 2 SHARES Share Tweet

