Consolidarea blocurilor cu bulina stagneaza din cauza proprietarilor

La inceputul lunii august 2016, proprietarii apartamentelor din blocurile cu bulina situate in centrul orasului votau in Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei de proprietari nr. 13, consolidarea imobilelor.

De atunci si pâna in prezent, asociatiile de proprietari nu au reusit sa depuna toata documentatia ceruta de Primaria Bacau. Blocurile 4, 7, 9, 10 si 12 de pe Calea Marasesti sunt incluse in programul guvernamental de reducere a riscului seismic, stabilit prin Hotarârea de Guvern nr. 217/2016.

Documentul se refera la programul de actiuni pe anul 2016 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinte multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.

Programul de actiuni pentru anul 2016 include in total 80 de imobile din Bacau si din alte sapte localitati. Desi au trecut trei luni de la ultimele discutii cu reprezentantii primariei si cei ai asociatiilor de proprietari, nu toti locatarii au depus documentatia ceruta, respectiv, actul de proprietate, copie dupa cartea de identitate si declaratie notariala ca sunt de acord cu reparatiile.

„Lumea este de acord cu lucrarile de consolidare si drept dovada, cei mai seriosi au adus documentele, pe care le-am si depus la primarie. Din pacate, din cele aproximativ 200 de apartamente, am depus doar 58 de dosare complete. Avem proprietari care s-au implicat in strângerea documentelor. Sunt multe apartamente nelocuite si ne este greu sa luam legatura cu proprietarii”, declara Bogdan Vatavu, administrator la Asociatia de proprietari nr. 13.

Pentru a strânge documentele necesare intr-un timp cât mai scurt, reprezentantii Asociatiei de proprietari nr. 3 au schimbat tactica si le-au trimis locatarilor somatie cu confirmare de primire. Mai receptivi decât proprietarii de apartamente au fost agentii economici. Acestia au depus la timp intreaga documentatie necesara pentru demararea lucrarilor de consolidare.

„Am in asociatie aproximativ 400 de apartamente. Blocul Marasesti 4A/B este inclus si el in proiectul de consolidare. La scara A mi-au adus actele 70 la suta dintre proprietari, iar de la scara B, doar jumatate. Vad ca municipalitatea chiar este interesata sa demareze aceste lucrari pentru ca trec periodic pe la noi inspectori din primarie sa ne spuna ca trebuie sa urgentam depunerea dosarelor”, sustine Elena Munteanu, administrator la Asociatia de proprietari nr. 3 .

Blocurile mentionate mai sus sunt incadrate in clasa I de risc seismic si sunt intr-un avansat grad de degradare, lucru ce pune in pericol siguranta proprietarilor si a trecatorilor. De când se tot vorbeste despre consolidarea blocurilor cu bulina, in Bacau, s-au intâmplat o serie de accidente, dupa ce bucati de tencuiala s-au desprins de pe fata blocurilor degradate si au ajuns pe trotuar, in strada sau pe masinile parcate in apropierea acestora.