Consiliul Local Moinești împlinește 25 de ani

Au trecut 25 de ani de la constituirea Consiliului Local Moinești (1992-2017), motiv pentru care aleșii municipiului se vor întâlni vineri, 19 mai, într-o ședință festivă. Întâlnirea are loc începând de la ora 12, la Centrul Cultural „Lira". Pe ordinea de zi se află 16 puncte, între care actualizarea strategiei de dezvoltare, participarea Moineștiului la constituirea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului-MONTPESA, extinderea de gaze pe str. Osoiu, reabilitarea termică a Colegiului „Gr. Cobălcescu" și a Școlii „G. Enescu". În final, primarul Valentin Vieru va prezenta un raport privind starea economico-socială a municipiului Moinești, după care va urma partea festivă a întâlnirii.

