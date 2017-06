Consiliul local Bacău a primit propunerea de a finanța organizarea ediției de anul acesta a Ingenious Drama Festival (ID Fest) cu suma de 180.958 de lei. ID Fest, inițial un festival de teatru în limba engleză, s-a transformat, de câțiva ani, într-o manifestare națională de teatru pentru tineri, în limba română. A XVIII-a ediție a festivalului este programată să se desfășoare în perioada 10-20 iulie, în Bacău. Bugetul festivalului va fi completat cu 109.000 de lei, contribuția proprie a organizatorilor. În cadrul festivalului se preconizează să participe 10-12 trupe de teatru din întreaga țara și, în plus, vor fi 10-15 spectacole invitate, producții ale unor teatre și companii teatrale din București, Cluj, Iași sau alte orașe. Cel puțin două spectacole vor fi de teatru stradal, în zona centrală a Bacăului, acestora adăugându-li-se două proiecții de film în aer liber. Consiliul local va vota propunerea în ședința extraordinară de vineri, 23 iunie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.