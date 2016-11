Consiliul Local a blocat infiintarea Societatii de Servicii Publice Municipale SA

– consilierii locali au avut marti in dezbatere infiintarea unei societati comerciale care sa preia mare parte din serviciile publice care se desfasoara in municipiu – dupa doua ore de discutie in care s-au invocat argumente juridice, legale, morale, consilierii locali au picat prin votul lor proiectul de hotarâre

Executivul primariei a propus consilierilor, in sedinta ordinara din aceasta luna infiintarea, prin reorganizare administrativa, a unei societati comerciale având ca actionar Municipiul Bacau, respectiv Societatea de Servicii Municipale SA.

Obiectul sau de activitate ar fi fost ceea ce in prezent gestioneaza Directia de Servicii Publice din Primaria Bacau, respectiv curatenia strazilor, deszapezire, iluminat public, serviciul de gestionare a câinilor comunitari, drumurile publice. In sens larg, tot ce tine de functionarea unui oras, de aspectul sau.

Proiectul de hotarâre semnat de primarul Cosmin Necula presupunea trecerea patrimoniului directiei din prezent in patrimoniul societatii, adica terenuri si cladiri si a intregului personal de la aceste directii la noua societate.

De la acest ultim punct au si pornit discutiile care au incins spiritele in Consiliul Local: daca reorganizarea personalului necesita un aviz de la Agentia Functionarilor Publici sau nu. Consilierii Daniel Miclaus si Cristian Ghinghes au spus ca da, erau contrazisi insa de primarul Cosmin Necula, secretarul Ovidiu Popovici si seful departamentului juridic Ciprian Fantaza.

„Orice oras care se respecta are o astfel de societate. Nu urmarim cu aceasta societate profitul, ci sa oferim cetatenilor municipiului servicii de calitate, la preturi mai mici decât cele de pe piata. Personalul care se transfera nu are functii publice, ci sunt soferi, maturatori, hingheri, de aceea nici nu am cerut avizul ANFP. Voi propune o organigrama a primariei ulterior, in care sa prindem posturi de care avem nevoie, consilieri juridici, inspectori”, a declarat primarul Cosmin Necula.

Practic, oamenii urmau sa treaca la noua societate, directiile din primarie urmând sa aiba doar locuri vacante pâna la modificarea organigramei.

Un consiliu de administratie format din specialisti

Dincolo de disputa pe termenii transferului personalului, alte intrebari pertinente au vizat componenta consiliului de administratie si indemnizatiile pe care ar urma sa le ia cei din conducerea societatii si eventual angajatii.

De altfel, salarizarea proasta din directii in acest moment, fluctuatia mare de personal si serviciile de foarte proasta calitate ar fi urmat sa fie schimbate prin infiintarea societatii. Ca un simplu exemplu, inainte de 2004, Directia Servicii Publice avea 800 de angajati, platiti destul de bine, fata de 2016, când are 100 de muncitori la salubrizare, 50 la spatii verzi si un hingher, cu salarii minime pe economie. „Ca un exemplu, am avut concurs de angajare pe opt posturi de muncitori necalificati, doar o persoana s-a angajat pe salariu minim”, a spus Daniel Rosu, actualul director interimar al directiei.

Salariile ar urma sa creasca la noua societate, iar conducerea va trebui sa prezinte un buget si un plan de cheltuieli.

Consiliul de Administratie are in componenta specialisti, dupa cum s-au prezentat singuri: Delia Ciuhat, director economic in cadrul Transelectrica, Bogdan Filip, deasemenea director in cadrul aceleiasi societati, Sorin Scortanu, director economic in cadrul Pambac, economist, Vlad Popa, inginer constructor si Valentin Palea, administrator public al judetului. Cu totii au exprimat dorinta de a readuce serviciile oferite cetatenilor la un anumit standard.

„Chiar daca vor creste costurile serviciilor si calitatea va fi cea asteptata de bacauani. Stiti si dumneavoastra ce reclamatii sunt”, a argumentat Valentin Palea. Vizavi de salarii, primarul Cosmin Necula a spus ca indemnizatia directorului general al acestei societati ar putea fi undeva intre 5000 si 6000 de lei, suficient de motivant pentru a face performanta.

Apoi consilierii au propus doi reprezentanti ai CL, in persoana lui Constantin Gherasim (PSD) si a lui Corneliu Jitariu (PSRO). Procedura de vot a fost secreta, dar precedata de o pauza in care s-au limpezit….apele si optiunile de vot. Desi poate erau de parere ca societatea este necesara, la vot s-a vazut clar: din 21 de consilieri, 11 au votat pentru, opt contra si doua voturi nule. Nemultumit de rezultat, primarul Cosmin Necula a anuntat ca va mai aduce proiectul pe ordinea de zi, sperând ca si consilierii „isi vor reveni”.

„Consilierii locali din Ungureni si Zemes unde exista astfel de societati se pare ca sunt mai vizionari decât dumneavoastra”, a spus primarul inainte de a pleca din sedinta.

Despre celelalte proiecte votate in sedinta de ieri, in alte editii ale cotidianului nostru.