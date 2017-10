Județul Bacău este reprezentat, zilele acestea, la Târgul Investițional Internațional ExpoReal organizat în Munchen de o delegație a Consiliului Județean (CJ) condusă de președintele Sorin Brașoveanu. Proiectele cu care CJ Bacău s-a prezentat la ExpoReal vizează investiții în infrastructura de transport aerian și transport cargo multimodal, înființarea unui centru de transfer tehnologic și de inovare în cercetare, precum și dezvoltarea unui laborator pentru controlul calității și certificarea produselor agricole, de tip agro-food. Miercuri, Sorin Brașoveanu a avut întâlniri cu reprezentanți a peste 40 de companii, municipalități și universități din Europa, unele dintre acestea manifestând interes pentru o viitoare colaborare. La finalul primei zile a avut loc un forum de discuții și networking privind oportunitățile de investiții în România și, în particular, în Regiunea Nord Est. Au fost prezenți oameni de afaceri din România și Germania, reprezentanți ai autorităților publice și ai mass-media. 0 SHARES Share Tweet

