Consilierul PSD Codrin Costan demisionează din CL Bacău

Codrin – Vasile Costan, consilier municipal PSD, a anunțat că demisionează din această funcție, fiind al treilea ales social-democrat care părăsește legislativul local de la alegerile de anul trecut. Înaintea sa au demisionat Claudiu Ambrosie și Adrian Gavriliu, deveniți, primul, director la Direcția de Tineret și Sport și, al doilea, director la Clubul Sportiv Municipal. Primarul Cosmin Necula a confirmat, pentru Deșteptarea, demisia consilierului Costan și a precizat că aceasta va fi anunțată în mod oficial în ședința de astăzi. Codrin Costan nu a putut fi contactat pentru a explica motivele demisiei. Conform procedurii, PSD va desemna un alt consilier de pe lista de supleanți. Acesta va depune jurământul în fața Consiliului local și va putea, apoi, vota. Însă acest lucru se poate întâmpla abia după ședința de astăzi, când, în mod normal, se va anunța demisia lui Costan, urmând ca o eventuală propunere de înlocuire a sa să se producă la următoarea ședința. Până atunci, PSD va avea un vot în minus rămânând cu 8 din cei 23 de consilieri care-l formează. 0 SHARES Share Tweet

