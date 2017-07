Patru proiecte pentru scoaterea la licitaţie a unor spaţii de la Piaţa Centrală au fost respinse de consilierii Opoziţiei ca răzbunare pentru faptul că aleşii PSD nu au votat proiectul lor de premiere a absolvenţilor. Mai multe spaţii comerciale care fuseseră închiriate ilegal de fosta administraţie sau pentru care nu se mai plătise chiria ar fi trebuit să fie scoase la licitaţie, însă patru proiecte iniţiate de viceprimarul Constantin Scripăț în acest sens nu au fost adoptate, deşi au primit majoritatea voturilor. Pentru a fi trecute, însă, era nevoie de două treimi. Voturile „împotriva” proiectului au venit de la consilierii din Opoziţie (PNL, PSRo şi independentul Cristian Ghingheș) care au dorit să se răzbune pe faptul că PSD nu a votat proiectele lor de premiere a elevilor care au obţinut media 10 la Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională, preferând un proiect propriu care va fi pus în discuţie într-o şedinţa extraordinară marţi, 1 august. Mai mult, consilierul liberal Mircea Fechet a propus ca licitaţiile să fie scutite de garanţiile de participare, deşi acestea au fost adoptate prin hotărâre de consiliu local şi nu pot fi modificate decât dacă se schimbă hotărârea respectivă. Iar pentru a modifică hotărârea respectivă e nevoie să se treacă prin procedurile administrative, inclusiv prin dezbaterea publică. Însă, a subliniat viceprimarul Dragoş Ştefan, garanţia de participare este un filtru care determină să se înscrie la licitaţie doar pe cei care chiar doresc spaţiile respective. Pentru că, în trecut s-au înregistrat cazuri în care, din diferite motive, unele persoane licitau foarte mult, câştigau şi, când să semneze contractul, se răzgândeau iar întreagă procedura trebuia luată de la capăt. „V-aţi opus astăzi unor activităţi economice care ar fi însemnat inclusiv încasări la bugetul local, doar dintr-un populism ieftin”, le-a spus primarul Necula consilierilor din Opoziţie. „Ei, bine, vreau să va asigur că vi s-au mărit indemnizaţiile, nu trebuie să mă mai căutaţi să mă întrebaţi de bani, fiţi liniştiţi măcar din partea asta”. „Indemnizaţia este dreptul nostru!” a replicat consilierul Elena Cosma (PSRo). Cât despre votul împotriva dat proiectelor de licitaţie ea a concluzionat: „Noi ne-am arătat muşchii prin acest vot”. Ce s-a mai discutat în ședința de azi În cadrul ședinței ordinare a Consiliul Local au fost vizate mai multe proiecte de hotărâre, din care doar câteva au reușit să treacă de votul consilierilor. Două dintre proiectele propuse care au întâmpinat probleme în avizare au avut ca principal scop premierea elevilor pentru rezultate deosebite obținute la examenul de bacalaureat dar și la Evaluarea Națională din sesiunea iunie-iulie 2017. Unul dintre proiecte fiind inițiat de consilierul independent, Cristian Ghingheș iar cel de al doilea de consilierii PNL. Comisiile de specialitate susțin că nu se poate recompensa personalul din instituțiile publice. Inițiatorii proiectelor de hotărâre au contestat acest fapt amintind de o situație similară din anul trecut când ar fi fost validat un proiect asemănător. Primarul Cosmin Necula a menționat că a pregătit un nou proiect care ar putea trece de comisiile de legalitate însă, pe care îl va prezenta la sedința extraordinară care va avea loc marți, 1 august. Tot în cadrul ședinței de astăzi au fost prezentate și votate proiecte referitoare la soluționarea situației creșelor din Bacău, închirierea locuințelor pentru personalul medical sau iluminatul public. Un alt punct important a fost depunerea jurământului de către fostul campion olimpic, Eusebiu Diaconu, care a devenit consilier local al PSRo. (Ioana Bour) 5 SHARES Share Tweet

