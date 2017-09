– liberalii au votat împotriva alocării de bani pentru igienizarea școlilor proiectul care viza construirea unei parcări supraterane a căzut deoarece consilierii PNL și PSRo s-au împotrivit o hotarâre de scoatere la licitație a unor parcele în Târgul de mașini a fost respinsă deoarece unii consilieri s-au supărat că proiectul nu a fost amânat Imaginaţi-va o grădiniţă de copii în care vreo 20 de puştani se ceartă între ei dacă să se joace la nisip cu găletuşa sau dacă să meargă la tobogan. Dacă o astfel de ceartă se petrece la grădiniţă, nu e nici o problema, când, însă, cei 20 de copii zgomotoşi sunt consilieri locali, care votează decizii care ne afectează viaţa, datele problemei sunt altele. Pentru că, de o bună bucată de vreme, consilierii locali ai Bacăului par mai preocupaţi să-şi tragă unii altora preşul de sub picioare decât să vegheze la treburile oraşului. Aşa se face că proiecte care vizau probleme importante – cum ar fi deratizarea şcolilor – sau obiective de interes – cum ar fi o parcare supraterană – au fost respinse fără că aleşii să poată oferi un motiv pertinent. Liberalii votează contra deratizării în şcoli Un amendament propus la rectificarea de buget şi care se referea, între altele la alocarea de fonduri pentru deratizarea şcolilor sau amenajarea unui loc de joacă la şcoala Alexandru cel Bun a fost respins ca urmare a votului negativ al consilierilor PNL, cărora li s-au raliat aleşii PSRo şi independentul Cristian Ghingheș. Liderul liberalilor, Mircea Fechet, a motivat că s-a votat împotrivă pentru că amendamentul a fost propus în timpul şedinţei şi nu a fost adus la cunoştinţă consilierilor din timp, pentru a fi studiat. O motivație cel puțin ciudată, din moment ce legea nu prevede așa ceva. „E dreptul oricărui consilier să propună amendamente”, l-a contrazis primarul Cosmin Necula. „În plus, ar fi fost un gest de normalitate ca în momentul în care discutăm de şcoli să găsim o anumită deschidere, nu să cautam motivaţii politice pentru a vota împotriva”. Viceprimarul Dragoş Ştefan le-a cerut consilierilor care o votat contra să-şi asume politic faptul că nu se va face deratizare în şcoli. Probleme cu transportul public Mai mult de o ora, consilierii municipali s-au contrat, ieri, pe tema noului regulament cu privire la transportul public. De fapt, este vorba despre schimbarea abonamentelor pe carton, utilizate de pensionarii care primesc gratuitate, cu abonamente tip card, care înregistrează fiecare călătorie. Mircea Fechet a reproşat administraţiei locale şi societăţii Transport Public SA că s-au conformat prea greu solicitării Curţii de Conturi care ar fi stabilit ca termen pentru acest lucru luna aprilie 2017. În plus, Fechet a cerut ca Primăria să nu mai deconteze întreaga valoare a abonamentului dacă posesorul său nu îl utilizează prea des, ci să plătească doar contravaloarea numărului de călătorii efectuate. „E foarte important să spunem adevărul şi să prezentăm minciunile. Vreau să fim bine înţeleşi: controlul Curţii de Conturi din septembrie anul trecut a vizat activitatea administraţiei băcăuane între 2010 şi 2016”, a spus primarul Necula. „Abaterile constatate au fost făcute într-o perioada în care nici eu şi nici mulţi dintre dvs. nu eram la Putere, ci nişte domni galbeni care aveau cuţitul şi pâinea. Dar vitejii de azi de pe Facebook vin şi urlă că de ce nu se face”, a răspuns primarul Bacăului, cu referire directă la postările lui Fechet. Primăria trebuie să despăgubească Transport Public „Pentru a fi clari şi exacţi trebuie să facem precizări, să spunem lucrurilor pe nume despre relaţia dintre municipiul Bacău şi societatea Transport Public” – a mai spus primarul Cosmin Necula. „Municipiul Bacău a fost dat în judecată acum doi ani de Transport Public pentru ajustarea legală a tarifelor. Această cerinţă era legală. În martie 2017 municipiul Bacău a pierdut procesul definitiv şi – surpriză! – are de plătit 1,2 milioane de lei către Transport Public SA, bani care trebuiau daţi între 2010 şi 2015. Avem de dat 1,2 milioane de lei. Domnule Fechet, eraţi consilier local. Vreau să le spuneţi domnilor liberali: cum plătim? Va trec la caiet, plătim în produse? Cine dă banii? Îi dă PNL, îi daţi dvs?” Mircea Fechet a replicat că 1,2 milioane de lei reprezintă o suma „neimpresionanta” pentru municipalitatea băcăuană, care plăteşte subvenţii de miliarde pentru transportul public. El a contraatacat, aducând în atenţie faptul că serviciul de transport public ar fi fost concesionat ilegal pe o perioada de 25 de ani, în condiţiile în care legea ar permite numai şase ani. Primarul Necula i-a replicat că instanţa de judecată a decis că acel contract de 25 de ani este legal, iar Primăria nu are ce face în aceste condiții. „Nu spuneţi jumătăţi de adevăr”, l-a avertizat Necula pe Fechet. Consilierul independent Cristian Ghinghes a adus în discuţie faptul termenul pe care l-ar fi dat Curtea de Conturi pentru trecerea la carduri de abonament. Adrian Botez, directorul societăţii Transport Public SA a precizat că a fost vorba doar de o recomandare a Curţii de Conturi, nu despre o obligaţie şi, oricum, nu s-ar fi putut implementa sistemul, care a costat 300.000 de euro, într-o perioada atât de scurtă. În ceea ce priveşte decontarea, directorul Botez a precizat că propunerea avansată de Mircea Fechet deja este agreată şi va intra în vigoare de la 1 octombrie: dacă un pensionar nu face mai mult de 20 de călătorii pe lună cu autobuzul, acel abonament nu se va deconta la valoarea sa, ci se vor plăti societăţii doar echivalentul preţului biletului pentru acel număr de călătorii. Fechet: concesionarea transportului public a fost o idee bună Până la urmă, după mai bine de o ora de discuţii, liberalul Mircea Fechet a declarat că el consideră că prin concesionarea serviciului de transport public în Bacău către un operator privat, activitatea este mai bună, fără firme-căpuşă, fără angajaţi de la partid. „Se pot scrie române despre dvs., liberalii, cum aţi încercat să omorâţi un operator privat de pe piaţă”, i-a replicat primarul Necula. Noul regulament a fost aprobat în unanimitate de către consilierii prezenţi, chiar dacă un amendament propus de Mircea Fechet a fost respins. Cardurile puteau fi introduse încă din 2007 Sistemul de ticketing electronic care este introdus în această toamnă de către societatea Transport Public SA nu este o noutate. Conform celor declarate de Adrian Botez, directorul societății, încă din 2007, Dumitru Sechelariu dorise să implementeze cardurile electronice. „Domnul Sechelariu voia să fie mereu în pas cu vremurile și a început implementarea acestui sistem” – a declarat directorul Botez. „Validatoarele din autobuze puteau accepta, pe lângă bilete, și carduri. Societatea noastră a fost printre primele din țară care avea așa ceva. Însă, chiar atunci, administrația liberală, condusă de primarul Stavarache, a început să ne pună piedici; s-a încercat să se facă o nouă licitație pentru concesionarea serviciului, s-a ajuns la instanța, și, pentru că nu se știa cum va evolua situația, societatea a renunțat la a doua etapă a proiectului, introducerea cartelelor electronice”. Între timp, tehnologia s-a perimat iar, acum, SC Transport Public SA a fost nevoită să actualizeze sistemul. „Problema cu Transport Public este o ciorbă reîncălzită. Dacă s-a luptat Stavarache cu societatea de transport, a început şi Fechet să se lupte, crezând că va câştigă capital politic”.

Cosmin Necula

primarul municipiului Bacău Uite parcarea, nu e parcarea Ideea parcării de la Autogară a căzut pentru că unii consilieri – acuză primarul Necula – au votat cum le-a cerut partidul, fără să știe de ce votează împotrivă. Pe locul fostelor ateliere ale Colegiului Tehnic Anghel Saligny, acum ajunse niște ruine, municipalitatea intenționeaza să construiasca o parcare tip „park and ride”, destinată celor care vin cu mașina la oraș. „Cei care vin în municipiul Bacău sau care se află în acea zonă, lasă mașina acolo și de acolo schimbă cu alte mijloace de transport în comun sau cu bicicleta” – a menționat Cristian Ghingheș, consilier independent, care a observat că sunt, deocamdată, prea puține opțiuni de transport. ,,Această propunere vine din Planul de Mobilitate Urbană, este unul dintre elementele sale și demersurile pentru acestă parcare sunt începute mai de mult, acum se conscretizeză o parte dintre ele. Pot să vă spun că în momentul în care se va finalizată acestă parcare, va fi luat în calcul întregul sistem de transport din municipiul Bacău pe principiul mobiliății urbane, în Planul de Mobilitate Urbană.” – a spus Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. El a mai spus că parcarea din zona Autogării este doar un prim pas către un sistem de parcări care va fi făcut la nivelul municipiului Bacău. Ieri trebuia să se voteze doar schimbarea destinației terenului respectiv, însă votul consilierilor PNL și PSRo a fost negativ, ceea ce a determinat respingerea proiectului. „Eu am votat împotrivă pentru că așa a votat colegul meu”, și-a motivat votul consilierul PSRo Romică Botoi. Colegul său, Cristinel Manolache, nu a motivat votul, în schimb, Cătălin Bogdan Crețu (PNL) a spus că nu e de acord, ca acum, când educația profesională este deficitară să se facă o parcare pe locul unor ateliere școlare. Declarația a atras râsetele asistenței și o explicație din partea primarului Necula: „Povestea că noi protejăm învățământul este o mare minciună. Acolo aveați niște ruine care erau praf și au fost de pe vremea când adminstrația Stavarache demontase bucată cu bucată, fără vreo responsabilitate. Acum am obținut toate avizele de la organele statului iar, în paralel, cei care au conceput Planul de Mobilitate Urbană, la care nu v-ați opus, au spus că acolo trebuie să fie acest tip de parcare. ,,Dumnevoastră vreți acolo o parcare, din tot ce ați spus până acum nu am găsit un argument pentru care eu să pun acolo o parcare eu,ca arhitect – i-a replicat Cătălin Bogdan Crețu. „Nu sunt omul care să țină partea acestei administrații, dar Planul de Mobilitate Urbană este bazat pe niște studii aprofundate vizazi de traficul din municipiul Bacău și tot acolo se specifică clar de ce trebuie o parcare rezidențială de tip «park and ride»”, a spus independentul Cristian Ghingheș. Proiectul, însă, a rămas respins. Nu vreţi să amânaţi proiectul? Îl respingem! Dacă pe 31 august, liberalii au părăsit şedinţa determinând suspendarea ei deoarece nu fusese pus pe ordinea de zi un proiect propus de ei, de data această nu au mai părăsit lucrările, chiar dacă proiectul respectiv nu a ajuns nici acum pe ordinea de zi. În schimb, au votat împotriva unui proiect referitor la închirierea prin licitaţie a cinci parcele din Oborul Șerbănești, supăraţi că acest proiect nu a fost retras de pe ordinea de zi, după cum au solicitat. Proiectul a fost respins, alăturându-se celorlalte proiecte de închiriere de la Piaţa Centrală care au fost respinse ca urmare a votului negativ al consilierilor PNL. Miza acestui scandal o constituie dorinţa liberalilor de a micşora garanţia de participare la licitaţie, lucru cu care actuala administraţie nu este de acord deoarece consideră că o valoare mai mică a acestei taxe încuraja „trântirea” licitaţiilor. Fosta Biblioteca Judeţeană devine Casa Căsătoriilor Fosta clădire a Bibliotecii Judeţene va deveni noul sediu al Stării Civile, după ce consilierii au votat pentru trecerea din proprietatea publică a judeţului în proprietatea publică a municipiului Bacău a jumătate din clădire, cealaltă jumătate fiind deja în patrimoniul Primăriei. Primarul Necula a spus că actualul sediu al Stării Civile este nepotrivit şi va fi transformat în Centru de Informare pentru Cetăţeni. Clădirea bibliotecii a fost cândva sediu al Primăriei Bacău. Răzvan Bibire

Ioana Bour 73 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.