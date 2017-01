Adrian Jicu, noul director al Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza”, a pornit în forţă primul mandat în care va conduce destinele uneia dintre cele mai importante instituţii de cultură ale judeţului Bacău. După o interesantă incursiune în viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu, din 15 ianuarie, şi “Epoca Unirii, între ideal şi realizare”, manifestare dedicată Unirii Mici de la 24 ianuarie 1859, ambele realizate în parteneriat cu elevi de la şcoli gimnaziale şi colegii din Bacău, de altfel unul din proiectele care va avea caracter permanent, acela de a atrage tineri spre lectură şi cunoaştere, joi, 26 ianuarie, ora 17.00, la Biblioteca Universităţii “Vasile Alecsandri” (Facultatea de Litere, corp C), va debuta o ambiţioasă iniţiativă, “Conferinţele Bibliotecii Costache Sturdza”. “Vor fi organizate lunar şi ne propunem să invităm în Bacău personalităţi din diferite domenii, fie scriitori, oameni de ştiinţă, artişti plastici, muzicieni etc., care să conferenţieze aici, deschizând astfel biblioteca, cititorii ei, publicul, spre marea cultură, înscriind instituţia noastră în circuitul de valori naţionale”, ne-a declarat Adrian Jicu. La prima ediţie a “Conferinţelor…”, invitatul Bibliotecii va fi conf.univ. Radu Vancu, de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, autor al unor importante volume de poezii şi eseistică, care va susţine conferinţa cu titlu “Eminescu în era post-umană”. Tot în acelaşi cadru, va fi lansat şi volumul de versuri “4 AM. Cantosuri domestice”, semnat de invitatul serii, carte prezentată de conf. univ. Elena Ciobanu şi criticul literar Adrian Jicu. 0 SHARES Share Tweet

