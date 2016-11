Conferinta Internationala la Universitatea „George Bacovia” Bacau: DECRET – Devianta si Criminalitate. Evolutie, Tendinte si Perspective, editia a II-a

Timp de doua zile, 24 si 25 noiembrie, Universitatea „George Bacovia” Bacau este gazda unei Conferinte nationale cu participare internationala intitulata „Devianta si Criminalitate. Evolutie, Tendinte si Perspective – DECRET”, aflata deja la a doua editie.

Scopul principal al acestei intâlniri de inalta tinuta academica este de a incuraja activitatea de cercetare si analiza in vederea identificarii celor mai eficace si eficiente modalitati de prevenire si combatere a multiplelor forme de devianta si delincventa, oferind totodata un cadru adecvat explorarii stiintifice proactive si schimbului de idei din aria temelor de interes. Conferinta se adreseaza tuturor persoanelor implicate in activitatile specifice de prevenire si combatere a deviantei si delincventei, persoanelor interesate in efectuarea schimburilor de experienta, in analiza tendintelor si infruntarea provocarilor domeniului.

Tocmai de aceea, au raspuns invitatiei de a participa la aceasta manifestare stiintifica oameni de stiinta, cadre didactice universitare, cadre didactice din invatamântul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecatori, procurori, politisti, jandarmi, avocati, consilieri juridici, executori judecatoresti, medici legisti, medici psihiatri, psihologi, experti si alte categorii de persoane care activeaza in institutii sau organizatii a caror activitate are impact in prevenirea si combaterea deviantei si a criminalitatii.

Cuvântul de deschidere a conferintei, dar si a sesiunii plenare a apartinut prof. univ. dr. Neculai Lupu, rectorul Universitatii „George Bacovia” Bacau. „Conferinta noastra are loc intr-un context politic national si international foarte dificil si, in acelasi timp, de o mare complexitate, capabil sa genereze schimbari majore in toate sferele politice, economice, culturale si sociale din România. Comportamentele membrilor unei societati depind in mare masura de gradul de educatie si cultura, iar apartenenta la un anumit grup social, care modeleaza personalitatea de baza a individului, din punct de vedere psiho-socio-cultural este compatibil cu stilul de viata al societatii respective.

Orice societate transmite membrilor sai modelul sau normativ si cultural, facilitându-le integrarea sociala. Orice incalcare a acestei normativitati este considerata devianta si poate imbraca diverse forme in functie de gravitatea comportamentului si anume: contraventie, delict sau crima”, s-a adresat audientiei rectorul Neculai Lupu. Invitati speciali au fost prof. univ. dr. Constantin Duvac, prodecan al Facultatii de Drept a Universitatii Româno-Americane din Bucuresti, presedinte al Asociatiei Române de Stiinte Penale, presedinte al Asociatiei Criminalistilor din România, renumit avocat, coautor, autor, prim autor la trei tratate, sase cursuri universitare, 13 lucrari de specialitate, peste 100 de articole, cronici si recenzii, prof. univ.dr. Stancu Serb, de la Academia de Politie „Al.I.Cuza” Bucuresti, expert in probleme de ordine publica si siguranta nationala, dar si lectorul univ. dr. Sorin Brasoveanu, la Universitatea „Petre Andrei” Iasi, presedinte al Consiliului Judetean Bacau, expert pe probleme de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care a declarat:

„Ma bucur ca am reusit sa fim, noi, Consiliul Judetean, parteneri in organizarea acestui eveniment. Vom sustine in fiecare an organizarea acestei conferinte de o mare importanta. Viata ne ofera tot felul de situatii noi, noi provocari, obstacole, de aceea avem nevoie mai mult decât oricând de rezultatul activitatii de cercetare, mai putin adusa in atentie in ultima vreme si mai putin sustinuta de statul român. Asteptam cu interes aceste rezultate, pentru ca avem nevoie de solutii, de propuneri sa le putem inainta Parlamentului si Guvernului României si sa oferim un cadru necesar, cât mai adecvat, situatiilor cu care ne confruntam.”

Comitetul de organizare

Organizarea acestei conferinte nu ar fi fost posibila fara implicarea activa a lectorului univ.dr. Nelu Nita, de la Universitatea „George Bacovia”, alaturi de prof. univ.dr. Constantin Duvac (care a prezentat si o tema de larg interes: Unele controverse privind infractiunile de coruptie), prof. univ. dr. Ion Rusu, de la Universitatea Danubius Galati, conf. univ. dr. Mihaela Tomita, de la Universitatea de Vest din Timisoara, conf. univ.dr. Ciprian Bogea, de la universitatea gazda.

Li s-au alaturat profesori si specialisti de la Universitatea „George Bacovia”, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Agentia Nationala Antidrog (prin reprezentantul Radu Nafornita, seful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bacau, care ne-a precizat ca „atunci când vorbim de devianta si criminalitate vorbim de lucruri realiste.

Când vorbim de devianta vorbim de fenomene sociale marginale, de evenimente care afecteaza viata oamenilor in general – traficul de persoane, trafic si consum de droguri, criminalitate organizata, criminalitate informationala, forme care aduc prejudicii cetatenilor in general. Anul acesta, participarea internationala inseamna parteneriate cu doua universitati din Republica Moldova si prezenta in comitetul stiintific al unui membru din Norvegia, profesor universitar, comitet care isi da girul asupra lucrarilor ce vor fi prezentate in aceasta conferinta”), Universitatea „Titu Maiorescu” Bucuresti, Universitatea Transilvania Brasov, Inspectoratul Judetean de Politie Bacau, Penitenciarul Bacau, Baroul Bacau, Societatea de Investitii Financiare SIF Moldova, dar si a studentilor de la Facultatea de Drept a universitatii bacauane care a gazduit intregul eveniment.

Comunicari stiintifice si lansari de carte

Ziua de joi a fost una in care s-au sustinut comunicarile stiintifice de catre participanti (74 de lucrari in total, fata de 36 câte au fost acceptate anul trecut, dupa cum a explicat prof. univ. dr. Ramona Florea, decanul Facultatii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative a Universitatii „George Bacovia” Bacau), dar in care s-au lansat si doua carti: „Fenomenul consumului de substante noi cu proprietati psihoactive (etnobotanice).

Aspecte penale, criminologice, criminalistice si medicale” – autor conf.univ.dr. Nicoleta Buzatu, de la Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti si „Consumul si traficul de droguri. Practici de specialitate in domeniul prevenirii si combaterii consumului si traficului de droguri” – autori dr. Gabriela Trifan si dr. Radu Nafornita. Astazi, sesiunile de comunicari stiintifice au continuat, pâna dupa orele prânzului. Va urma, asa cum au spus organizatorii, DECRET 2017.

„Toate lucrarile stiintifice ale acestei conferinte vor constitui o baza de curs si pentru studentii nostri, in special a celor care sunt pe programele de studiu pe Drept. Toate lucrarile vor fi publicate intr-un volum la «Universul Juridic», dar si pe un CD, inclusiv pe site-ul universitatii noastre, iar materialele vor fi astfel puse la dispozitia tuturor celor care vor sa se specializeze pe aceste teme. Este o conferinta care se adreseaza mediului academic, dar si celui profesional. Este, sa zic asa, o reactie a oamenilor care au preocupari teoretice din punct de vedere al analizarii deviantei si criminalitatii, dar si a practicienilor care se confrunta efectiv cu aceasta devianta si criminalitate, cu efecte si consecinte nefaste la nivelul societatii românesti.”

lector univ. dr. Nelu Nita, presedintele Comitetului de organizare