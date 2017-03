Conferința CCD ,,Educația în era globalizării” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Casa Corpului Didactic ,,George Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Consiliul Județean Bacău a organizat miercuri, 23 martie 2017, ora 12:00 , în Aula Universității ,,Vasile Alecsandri” Bacău, Conferința ,,Educația în era globalizării”, ediția a V-a, din seria manifestărilor ştiinţifice lunare. Directorul Casei Corpului Didactic ,,George Tabacaru” Bacău, Prof. univ. dr. Gabriel LEAHU a vorbit despre așteptările pe care le creează acest context, care îi aduce împreună pe doi profesori de marcă: Prof. univ. dr. Romiță IUCU, prorector în cadrul Universității din București, coordonator al Centrului de Dezvoltare şi Formare în Domeniul Învăţământului Superior și Prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, director al Departamentului de Consiliere Profesională din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. La conferinţă au participat inspectori şcolari, metodişti pe diferite discipline de învăţământ, formatori ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, studenți și cadre didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar băcăuan. Conferința moderată de Prof. univ. dr. Gabriel LEAHU a reprezentat un moment de analiză și reflecție asupra noilor provocări și problematicii din sfera educației, determinate de schimbările de perspectivă generate de fenomenul globalizării. Pe rând, vorbitorii au făcut referire la impactul pe care fenomene de tip „globalizant” le-au avut de-a lungul timpului, în diferite zone ale lumii, continuând cu prezentarea impactului pe care fenomenul de globalizare îl are asupra vieții economice, sociale și politice contemporane. Un alt aspect reliefat de vorbitori a fost impactul globalizării asupra valorilor societății actuale și, implicit asupra valorilor pe care sistemele de educație din lumea contemporană doresc să le promoveze. Globalizarea educației a devenit un fenomen puternic promovat prin noile tehnologii, dar și prin modelele educaționale sau modelele de ierarhizare a sistemelor de educație. Conferința a fost deschisă de Prof. univ. dr. Venera COJOCARIU care a adus în discuție ideile lui Spiru Haret cu privire la educația de altădată, dar și raportarea la sistemul educațional românesc actual şi modul în care a evoluat relația profesor-elev în era globalizării. În prezentarea sa cu titlul: „EDUCAȚIA…ÎNCOTRO? (De la Spiru Haret spre globalizarea educației)”, Prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU a realizat o incitantă analiză a valorilor școlii românești, o atenție deosebită acordând modelului și filosofiei lui Spiru Haret asupra „misiunii școlii”, misiunii și valorilor „corpului didactic”, precum și perspectivei haretiene asupra „muncii” și rolului social al profesorului. Utilizând o perspectivă triaxială, Prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU a reușit să prezinte audienței puntea de legătură dintre valorile tradiționale ale școlii de tip haretian și valorile la care aderă profesorii și elevii din societatea actuală. Cea de a doua intervenție a fost a Prof. univ. dr. Romiță IUCU care a vorbit despre compatibilitatea, calitatea, competitivitatea și diferențierea la nivel global a sistemelor educaționale actuale. Prelegerea sa despre „Competitivitate și educație” a schiţat modul în care raportarea la valori influențează felul în care privim educația, precum şi modul în care concepte cu caracter globalizator ne fac să uităm de specificul local/zonal/național al educației. Pentru a le ilustra, au fost exemplificate teste/modalități internaționale ce evaluează sistemele de învățământ, precum și măsurile pe care unele state le-au luat pentru a aduce educația mai aproape de nevoile elevului, spre noua tipologie de elev a „erei digitale”, multiculturale, plurilingvistice etc. Conferința a prilejuit formularea unor interogații pentru specialiștii din educație: Mai are rost să vorbim despre educație în lumea contemporană?, Care este influența globalizării asupra educației?, Ce fel de educație ne dorim în era globalizării? etc. Dintre concluziile conferinței reținem că una dintre valorile timpului prezent este competența, iar competitivitatea unei țări trebuie să înceapă cu căutarea ei în sala de clasă. Pentru aceasta este nevoie să se acorde atenție procesului de alegere și menținere a opțiunii pentru cariera didactică, prin întoarcerea la valorile fundamentale ale educației. 18 SHARES Share Tweet

