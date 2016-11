Condamnati dupa ce au mituit mai multi politisti

Doi bacauani au incercat sa mituiasca mai multi politisti de la Politia Rurala Racaciuni pentru a-i convinge sa distruga un dosar penal. Inculpatii aproape ca i-au luat la rând pe toti agentii pe care i-au intâlnit in sectie, fiind in stare sa le ofere bani, bijuterii, un ceas, haine de firma, o masina, chiar si o casa. In total, cei doi au adunat 5 infractiuni de dare de mita, una de cumparare de influenta, plus infractiuni la regimul rutier.

D.G.I. a participat la trei examene pentru obtinerea permisului de conducere, dar a promovat proba teoretica o singura data, fiind însa declarat respins la proba practica. Asta nu l-a impiedicat, la inceputul anului, sa se urce la volanul unei masini, cu numere de înmatriculare expirate, si sa conduca pe raza localitatii Bacioiu, comuna Corbasca.

Pe traseu, barbatul a fost vazut de un echipaj de politie din cadrul Sectiei 5 de Politie Rurala Racaciuni. Politistii au incercat sa-l opreasca, dar inculpatul, stiind ca nu are permis de conducere, i-a ignorat.

A fost urmarit de echipajul de politie aproximativ 1,5 km si, in cele din urma, s-a reusit blocarea masinii, pe un drum agricol. Barbatul a fost dus la sectie, insa chiar inainte de a ajunge, aflat in masina politiei, a inceput sa se roage de politisti sa-l lase sa plece. A scos din buzunar toti banii pe care-i avea – 1.817 lei, 550 de euro si 210 lire sterline, spun procurorii. Incercarile repetate de a da mita au continuat la sectia de politie, unde a ajuns si viitorul socru al inculpatului.

Rând pe rând, cei doi au insistat atât pe lânga politistii care l-au oprit pe „sofer”, dar si-au incercat norocul si la superiorii acestora. Au pus la bataie bani, bijuterii, haine si pachete din Germania, un autoturism, ba chiar si o casa, doar-doar se vor stopa cercetarile penale. „Eu îmi dau si casa, îmi dau si casa pentru el, vezi? Aia e domnu…”, se ruga inculpatul V.C. Patru politisti au facut denunturi si doar un flagrant a reusit sa domoleasca darnicia celor doi inculpati. In instanta, ei si-au recunoscut faptele.

Tribunalul Bacau i-a condamnat pe barbati la pedepse de câte 2 ani, 5 luni si 10 zile, cu suspendare, plus munca în folosul comunitatii în cadrul Primariei Corbasca, timp de 80 de zile fiecare. De asemenea, s-au confiscat sumele de 1.817 lei, 550 euro si 210 lire sterline. Curtea de Apel a mentinut condamnarile.