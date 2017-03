Justitie Condamnaţi după ce au ameninţat cu moartea un sirian * șirul ameninţărilor ar avea la bază un litigiu apărut în perioada în care sirianul şi unul dintre inculpaţi făceau afaceri cu cherestea de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter L.D., C.I. şi P.M au fost trimişi în judecată într-un dosar de şantaj şi tâlhărie, după ce, în urmă cu trei ani, K.M., cetăţean sirian rezident în România, a făcut plângere penală reclamând ameninţările şi presiunile constante la care este supus de fostul său partener de afaceri, P.M., din Comăneşti. „Persoana vătămată a arătat că, în ziua de 17 iulie 2014, a fost deposedată de bunuri şi bani într-un loc public din oraşul Tg. Ocna, iar în zilele următoare, a fost ameninţată în repetate rânduri cu moartea pentru a remite suma de 10.000 euro”, spun procurorii. Şirul ameninţărilor ar avea la bază un litigiu apărut în perioada în care sirianul K.M. şi inculpatul P.M. făceau afaceri (2006 – 2013). „Mai precis, la sfârşitul anului 2010, inculpatul P.M. i-ar fi furnizat omului de afaceri sirian, 50 de m3 de cherestea necorespunzătoare calitativ, care a trebuit valorificată la un preţ inferior, în timp ce alţi 13 m3 i-ar fi fost confiscaţi de organele statului. Valoarea totală a pierderilor înregistrate, în cuantum de 36.000 lei, a fost suportată integral de inculpatul P.M.”, explică anchetatorii. Sirianul, ameninţat că va fi tăiat pe faţă sau pe gât Pe 17 iulie 2014, după o perioadă îndelungată în care litigiul a fost ignorat, K.M. a început să primească ameninţări de la inculpaţii C.I., P.M. şi L.D., precum şi alţi doi bărbaţi necunoscuţi. „La iniţiativa inculpatului C.I., numitul K. M. a fost condus printr-un gang, până în spatele magazinului «Zanfir», nu înainte ca inculpatul L.D. să le ordone celor doi bărbaţi rămaşi neidentificaţi să-l supravegheze pe martorul P.N., pentru ca acesta să nu intervină şi nici să nu sesizeze organele de poliţie. Ajunşi în spatele magazinului «Zanfir», cei trei inculpaţi au înconjurat-o pe persoana vătămată, iar L.D. a ameninţat-o pe aceasta cu moartea solicitându-i să plătească suma de 10.000 de euro. Inculpatul L.D. a pretins în faţa persoanei vătămate că marfa livrată de inculpatul P.M. era de fapt a sa, cumpărată din banii obţinuţi în urma unor activităţi ilicite desfăşurate în închisoare. Totodată, i-a sugerat acesteia varianta garantării creanţei cu apartamentul pe care îl deţine în Tg. Ocna sau cea a stingerii datoriei prin obţinerea unui împrumut de la un cunoscut”, se arată în rechizitoriu. L.D. l-a ameninţat pe sirian că îl va tăia pe faţă sau pe gât, pentru ca rana să îi amintească de datoria pe care o avea de achitat. După şirul de ameninţări, afaceristului i s-a cerut ceasul de la mână, în valoare de 2.200 lei, şi banii pe care îi avea la el, 400 de lei. I s-a dat şi un ultimatum de câteva zile pentru a achita suma de 10.000 de euro. În perioada care a urmat, sirianul a fost sunat insistent cu aceleaşi ameninţări, spun procurorii. Pentru a-l intimida, inculpaţii îi povesteau şi despre metodele folosite în alte cazuri pentru recuperarea unor sume de bani, fiind dat ca exemplu un episod în care unei persoane i s-a amputat un deget. În aceste condiţii, omul de afaceri a cerut ajutorul poliţiştilor şi a fost de acord să-i fie interceptate convorbirile. Judecătoria Oneşti l-a condamnat pe L.D., cunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare. De altfel, acesta se află în arest preventiv din august 2015. P.M. şi C.I. au fost condamnaţi fiecare la 3 ani închisoare, cu suspendare. Instanţa de fond a renunţat la aplicarea pedepsei faţă de inculpata C.I., pentru infracţiunea de complicitate la şantaj, aceasta primind doar un avertisment. Curtea de Apel a condamnat-o, însă, şi pe C.I la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare. 0 SHARES Share Tweet

