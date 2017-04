Justitie Condamnat pentru că a depozitat în condiţii improprii substanţe toxice de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Administratorul unei societăţi comerciale din Oneşti a fost condamnat pentru că a depozitat, în condiţii improprii, 6.040 Kg acid clorhidric, fără să deţină autorizaţie specială emisă de Agenţia de Protecţia Mediului. Bidoanele cu acid clorhidric au fost găsite de poliţişti în curtea societăţii, expuse la soare, fiind puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor şi animalelor. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti au dispus, anul trecut, trimiterea în judecată a lui J.N.Ş., din Moineşti, administrator al unei societăţi comerciale, pentru infracţiunea de nesupraveghere şi neasigurare a depozitelor cu substanţe periculoase, precum şi transportul acestora. J.N.Ş. este administrator la SC GAZCHIM SERVICE SRL Oneşti care are ca obiect de activitate comercializarea de produse chimice. În urmă cu doi ani, când poliţia a făcut verificări la sediul societăţii, au fost descoperite 160 recipiente din plastic, de câte 30 de l, în care se afla un lichid cu miros de acid clorhidric. „Iniţial, a fost sesizat DIICOT Bacău, existând bănuiala că acel lichid – acid clorhidric este precursor de droguri, sens în care instituţia a efectuat cercetări, iar în final s-a dispus clasarea cauzei faţă de J.N.Ş. şi declinarea cauzei pentru trafic de produse sau substanţe toxice şi infracţiuni la protecţia mediului. După reluarea cercetărilor pentru aceste infracţiuni, s-a stabilit că J.N.Ş. a achiziţionat în luna februarie 2015 cantitatea de 4800 l, echivalentul a 6040 Kg acid clorhidric fabricat în combinatul CHIMCOMPLEX Borzeşti, întrucât i-a fost solicitată această cantitate de către o femeie din Târgovişte, care a şi plătit suma de 4.000 lei, urmând ca după achiziţionarea cantităţii, aceasta să o preia, fără a se cunoaşte scopul final al acestei achiziţii”, explică procurorii. J.N.Ş. a declarat în faţa anchetatorilor că a cumpărat acidul clorhidric în mod legal, pe bază de factură, şi a transportat cu un autoturism întreaga cantitate de acid la sediul societăţii sale, în bidoane de plastic de câte 30 l. Dar, pentru că femeia care a făcut comanda nu a mai venit să ridice marfa, a trebuit să o depoziteze în curtea societăţii până când a fost descoperit de poliţie. Bărbatul a spus că nu ştia că trebuia să fie autorizat anterior pentru a cumpăra şi transporta această substanţă, de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bacău şi nici faptul că depozitarea acesteia se făcea în anumite condiţii speciale. „Chiar dacă obiectul de activitate al inculpatului îl reprezenta comerţul cu produse chimice, din adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău rezultă că activitatea de comerţ cu ridicata acizi este supusă procedurii de emitere a unei autorizaţii de mediu, cu o valabilitate de 5 ani, iar SC GAZCHIM SERVICE SRL nu a fost identificată cu solicitări privind emiterea unui astfel de act, reieşind aşadar că acidul clorhidric are o reglementare aparte”, mai arată procurorii. Într-o altă adresă a APM Bacău, depusă la dosar, se fac precizări legate de condiţiile speciale de depozitare/manipulare a acidului clorhidric: containerele/bidoanele de depozitare trebuie să fie din materiale rezistente la coroziune, depozitarea trebuie făcută într-o zonă rece, bine ventilată, ferită de căldură, lipsită de umiditate, personalul ce manipulează produsul va purta echipament complet de protecţie, iar zona în care se manipulează acesta va fi bine ventilată, în vederea menţinerii nivelului de noxe în limite admise etc. Acidul clorhidric este o substanţă periculoasă, iar încălcarea acestor norme de securitate poate pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor şi animalelor. Bidoanele cu acid clorhidric au fost găsite de poliţişti în curtea societăţii, „pe o alee, direct expuse la soare, neexistând o supraveghere şi asigurare corespunzătoare, punându-se în pericol viaţa şi sănătatea atât umană, cât şi cea animală sau vegetală”. Judecătoria Oneşti a dispus condamnarea lui J.N.Ş. la pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile. S-a dispus, de asemenea, confiscarea celor 6.040 kg acid clorhidric. Sentinţa poate fi atacată cu apel. 0 SHARES Share Tweet

