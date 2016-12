Onesti Concursul Stelutelor la Colegiului Sportiv „Nadia Comaneci” Onesti de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti a gazduit un alt concurs mult asteptat de catre liceeni: Miss si Mister Colegiul Sportiv „Nadia Comaneci”. Desfasurat intr-un decor minunat, cu dorinta de a face cunoscute „stelele” acestui colegiu onestean, concursul s-a constituit si intr-o premiera prin faptul ca a propus si o intrecere pentru câstigarea titlului de „Mister Boboc” (pâna in acest an fiind doar pentru obtinerea titlului de Miss Colegiul Sportiv „Nadia Comaneci”). Pe scena au urcat opt concurenti si opt concurente si, dupa cum sta bine unei institutii de invatamânt cu profil sportiv, intre acestia s-au aflat si pasionati ai sportului: handbalistul Catalin Moise, Madalina Rotila (ce practica judo) si boxerul Eduard Emilian Doaga. Juriul concursului a fost format din profesori ai colegiului Sorina Elena Ganea (director), Catalin Bucur (director adjunct), Andreea Calapod (coordonator de proiecte si programe), Florin Tântaru, elevii si reprezentanti ai sponsorilor. Concurentii au avut de trecut un numar de cinci probe: tinuta de zi, dans, o proba surpriza si cele numite „sub zodia talentelor” si „eleganta stralucirii”, ce au fost completate de numeroase momente artistice, dar si de prezenta invitatului special Ely (prezent in numeroase concerte alaturi de Niko). Au fost si majorete (pregatite de profesorii Carmen Ruja si Aurica Nistor), dar si „stelele” colegiului onestean, gimnastele Ludmila Dulgheru (câstigatoarea concursului de frumusete de anul trecut si o neintrecuta sportiva ce exceleaza la gimnastica artistica, cu panglici), Silvia Zarzu (care a activat la lotul national al României de gimnastica, ea fiind si câstigatoare a mai multe medalii internationale) si Stefana Coman. In final, elevii Florin Serian si Elena Diana Lungu au fost câstigatorii titlurilor „Mister Boboc” si „Miss Boboc”. Pe locul 2 s-au clasat Eduard Emilian Doaga si Denisa Danciu. 0 SHARES Share Tweet