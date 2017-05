Educatie Concursul „Solomon Marcus” a ajuns la ediția a V-a de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consacratul Concurs Național Interdisciplinar „Solomon Marcus” care este inclus în Calendarul Concursurilor Școlare, dar fără finanțare, s-a disputat sâmbătă, 27 mai, la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău. Anul acesta, organizatorii, Colegiul Național ”Ferdinand I”, dorind să respecte viziunea regretatului academician despre modelul de educație interdisciplinară și, mai ales, creativ-inovativă, pe care trebuie să îl aibă școala românească, au extins formatul acestui concurs cu încă două secțiuni, respectiv arii curriculare. Astfel, concursul a propus 3 secțiuni: secțiunea „Ion Barbu” (Limba română și matematică) – ciclul gimnazial și liceal; secțiunea „Abstractă” – ciclul liceal, profil real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) și secțiunea „Creativitate și cultură umanistă – ciclul liceal, profil uman (limba și literatura română, limbi străine, istorie, geografie, științe sociale).Subiectele au conținut sarcini de lucru legate de specificul disciplinelor de la profilul real/uman, vizând noțiuni însușite în timpul anilor de studiu, dar abordate interdisciplinar, creativ. La concurs s-au înscris 264 de elevi de gimnaziu și liceu, la cele trei secțiuni. Cei mai mulți dintre aceștia au ales secțiunea ”Ion Barbu”, circa 100 fiind înscriși la celelalte două secțiuni. Au participat elevi din majoritatea școlilor și liceelor băcăuane, din tot județul, dar și elevi din alte județe. S-au obținut numeroase premii și mențiuni, aplicându-se regulamentul internațional de acordare a premiilor, datorită calității bune și foarte bune a lucrărilor și diferenței foarte mici între punctaje, având în vedere diversitatea și dificultatea subiectelor. „A fost o provocare mare pentru colectivul cadrelor didactice de la Ferdinand să gândească organizarea pe secțiuni multiple a acestui concurs și, mai ales, să propună subiecte care abordează tematici atât de diverse și vaste, într-o formă coerentă, clară pentru elevi și corectori. Sperăm ca acest concurs, devenit tradiție la Ferdinand, să își sporească atractivitatea pentru profesori și elevi din cât mai multe regiuni ale țării. Mulțumiri tuturor participanților, deopotrivă profesori, elevi, propunători de subiecte, supraveghetori și evaluatori! Felicitări premianților!”, a declarat prof. dr. Nicoleta Zărnescu, director adjunct la Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău. „Subiectele la matematică au fost de nivel mediu spre dificil, corespunzător unui concurs de acest nivel. Elevii au atins, într-un procent destul de mare, toți itemii propuși spre rezolvare. Felicitări inițiatorilor și sper ca acest concurs să devină o tradiție și să ne aducă pe toți, profesori și elevi, cât mai des unii lângă alții”, a precizat Marlena Muraru, profesor de matematică la Școală Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău. „Ca și în celelalte ediții, concursul a evidențiat elevi inteligenți, frumoși, care vor să își pună în valoare creativitatea, dorința de a experimenta, dincolo de materia rigidă uneori, predată la școală. Sunt subiecte originale, sensibile, marca Solomon Marcus, care au probat cultura generală a elevilor noștri. Felicitări tuturor celor care s-au implicat în acest proiect important pentru ambițiile școlii românești deschise către viitor”, a mărturisit Mihaela Lucaci, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu”. „Mulțumesc pentru invitație. Au fost subiecte foarte ofertante și surprinzătoare. Mi-au plăcut mult! Voi reveni anul viitor”, a spus Adrian Lăzărescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Onești, olimpic național la istorie, președintele Consiliului Județean al Elevilor, câștigătorul Premiului I, cu cel mai mare punctaj, la secțiunea „Creativitate și cultură umanistă” a concursului ”Solomon Marcus” din acest an. Rezultatele concursului se găsesc pe site-ul Colegiului Național ”Ferdinand I” Bacău. 0 SHARES Share Tweet

