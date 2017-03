Concursul Național „Ion Creangă” de creație literară – POVEȘTI. Start înscrieri de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi anunță începerea înscrierilor pentru Concursul Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – POVEŞTI, ajuns anul acesta la ediția a XXV-a. Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 31 martie 2017. La concurs pot participa români de pretutindeni, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor (inclusiv din Republica Moldova și Ucraina). Manuscrisele (maximum 15 pagini), dactilografiate la 2 rânduri, în 5 exemplare, vor fi însoţite de un motto. Numele autorului, vârsta, adresa, numărul de telefon, e-mail-ul se vor afla într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaşi motto şi menţiunea „Poveşti scrise de copii” sau „Poveşti scrise de adulţi”. Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate. Concurenţii vor expedia lucrările în plic timbrat (imprimate), până la data de 31 martie 2017 (data poştei) pe adresa: Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca), str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, Iaşi, cod 700118, tel. 0747/499488. De asemenea, în plic va trebui inserat formatul electronic al lucrărilor. Juriul va acorda câștigătorilor o serie de premii în cadrul evenimentului „Zilele Bojdeucii” (aprilie 2017), iar poveştile premiate la această ediţie vor fi publicate în volumul Poveştile de la Bojdeucă, care va fi lansat în luna aprilie 2018. De asemenea, anul acesta se va lansa volumul al XVIII-lea al Poveştilor de la Bojdeucă, ce conține textele autorilor premiați la ediția din anul 2016. Mai multe informații se regăsesc pe www.muzeulliteraturiiiasi.ro. 0 SHARES Share Tweet

