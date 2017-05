Educatie Concurs regional pe teme economice pentru liceeni de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două eleve de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău s-au numărat, sâmbătă, 13 mai, printre laureații primei ediții a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, competiție școlară cuprinsă ca secțiune în Simpozionul regional „ArsOeconomica” și găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Ele sunt Larisa Maria Gabor – locul întâi și Mădălina Cocarcea – locul al doilea, care au concurat – spune prof. univ. dr. Eugenia Harja, unul dintre coordonatorii concursului. „Am convenit – a precizat Eugenia Harja – să dăm spre rezolvare subiecte de creativitate, pentru că marketingul presupune așa-ceva, nu teste grilă sau teorie. Am avut surprize plăcute, pentru că nu ne așteptam ca nivelul de analiză să fie foarte ridicat”. Concursul – am aflat de la prof. univ. dr. Mihai Deju, de asemenea unul dintre coordonatorii evenimentului – a fost dedicat aniversării, în vara anului 2018, a 200 de ani de la nașterea marelui savant agronom și economist băcăuan Ion Ionescu de la Brad. „Scopul concursului – a precizat Mihai Deju – a fost de a familiariza viitorii studenți cu munca intelectuală în condiții de competiție, de concurs, iar noi să-i selectăm dintre ei pe cei mai buni. Tematica acestui concurs a fost centrată pe curricula școlară. Evenimentul a avut ca scop promovarea experienței economice a elevilor în vederea valorizării noilor cunoștințe în domeniu și creșterea calității procesului instructiv-educativ prin stimularea spiritului competițional și de fair-play”. La etapa regională au fost prezenți 31 elevi din clasele a X-a, a XI și a XII-a de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul „Carol I” Bicaz, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț, Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui și Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc. Concursul a cuprins cinci secțiuni: Contabilitatea unităților școlare (clasa a X-a), Comunicare profesională (clasa a X-a), Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor (clasa a XI-a), Marketingul afacerii (clasa a XI-a) și Finanțe și fiscalitate (clasa a XII-a). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.