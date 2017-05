Educatie Concurs regional pe teme economice pentru liceeni la Universitatea „Vasile Alecsandri” de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va fi, sâmbătă, 13 mai, gazda primei ediții a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, competiţie şcolară cuprinsă ca secţiune în Simpozionul regional „ArsOeconomica” înscris, în anul școlar 2016 – 2017, în CAER – Concurs Acreditat Educațional Regional 2017 nr. 1454.

Festivitatea de premiere a câștigătorilor va avea loc în amfiteatrul C1 al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii (din strada Spiru Haret nr. 8), cu începere de la ora 15,30. La etapa regională vor fi prezenţi 31 elevi din clasele a X-a, a XI şi a XII-a din Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul „Carol I” Bicaz, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ, Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui și Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc. Pentru elevii din clasa a X-a secțiunile concursului sunt „Contabilitatea unităţilor economice” și „Comunicare profesională”, pentru cei din clasa a XI-a „Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor” și „Marketingul afacerii”, iar pentru cei din clasa a XII-a „Realizarea situaţiilor financiare şi calculaţia costurilor” și „Finanţe şi fiscalitate”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.