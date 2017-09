Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea de concursuri sau examene pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, în perioada septembrie – decembrie 2017. În judeţul Bacău, două instanţe au posturi de conducere vacante şi sunt conduse prin delegare, iar o altă instanţă va rămâne fără preşedinte la începutul anului viitor. Judecătoria Bacău a rămas fără preşedinte în iulie 2017. La doar câteva luni de la numirea în funcţie, preşedintele instanţei, judecătoarea Ancuţa Blanariu, a decis să-şi dea demisia. Judecătoarea ocupa funcţia de la începutul anului, fiind numită pe post de CSM în urma concursului desfăşurat în perioada 9 septembrie – 9 decembrie 2016. Funcţia de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bacău a devenit vacantă în iulie 2017 ca urmare a expirării mandatului de 3 ani. Din acelaşi motiv, va fi scos la concurs şi postul de preşedinte la Judecătoria Podu Turcului ce va rămâne vacant în ianuarie 2018. Judecătorii şi procurorii pot depune cereri de înscriere la concurs, la Institutul Naţional al Magistraturii, până la data de 13 octombrie. Proiectele privind exercitarea atribuţiilor se depun, la CSM, până pe 27 octombrie. Concursul începe cu testarea psihologică, evaluarea capacităţii de a lua decizii şi verificarea rezistenţei la stres, programate în perioada 5-12 noiembrie. În a doua parte a lunii noiembrie, candidaţii îşi vor susţine proiectul, iar pe 10 decembrie, va avea loc testarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane. 0 SHARES Share Tweet loading...

