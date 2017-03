Cultura Concurs la Teatrul Municipal: “Director pentru o zi” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Teatrul Municipal “Bacovia” continuă înscrierile la concursul “Director pentru o zi”, la care sunt invitaţi elevi cu vârste cuprinse între 12 şi 19 ani. Pentru a participa, concurenţii vor trimite un eseu de 1-2 pagini cu titlul “Director tânăr, caut teatru!”, în care trebuie să argumenteze de ce ar fi cea mai bună alegere în fruntea Teatrului Municipal “Bacovia” şi care ar fi programele şi schimbările pe care le-ar face în calitate de director al teatrului. Toate eseurile vor fi trimise până la data de 17 martie 2017, pe adresa teatrulbacovia@yahoo.com cu mențiunea “Înscriere concurs Director pentru o zi”. Câştigătorul concursului îşi va desfășura activitatea în ziua de 31 martie 2017, în prezenţa şi sub îndrumarea actualului director, Eliza Noemi Judeu, fiind scutit de la ore cu această ocazie! Fiind un concurs serios, noul director de o zi al Teatrului nu va fi menajat, el va semna documente, va discuta probleme sau oportunităţi cu actori şi membrii consiliilor, va face programul artistic şi va participa la şedinţe, încercând să-şi implementeze viziunea sa asupra teatrului. O adevărată zi din viaţa unui director. 0 SHARES Share Tweet

