Cultura Concurs Internațional de Pian "Frédéric Chopin", ediţia a V-a de Gheorghe Baltatescu - Asociatia "Şcoala de Pian Dragoş Lungu", împreună cu Municipiul Bacău, Fundaţia "ACCUMM" Bucureşti şi Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, vă invită la Concursul Internaţional de Pian "Frederic Chopin", editia a V-a. Competiţia muzicală se adresează preşcolarilor, elevilor din liceele de artă şi şcolile de muzică (clasele I – XII), studenţilor, precum şi masteranzilor din universităţile şi facultăţile de muzică, din ţară şi din străinatate. Concursul s-a născut din dorinţa organizatorilor de a promova tinerele talente, din ţară şi din străinătăte, sub auspiciile unui mare compozitor şi pianist romantic. Deschiderea concursului va avea loc joi, 18 mai, ora 17.30, la Sala Ateneu, iar vineri, 19 mai, de la ora 19.00 – Gala Laureaţilor.

