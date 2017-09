Băcăuanii sunt invitați miercuri, 13 septembrie, la un nou Concert pentru Suflet marca Mioara Iacob și Salonul de Piane. Seara pentru Suflet aduce multe surprize celor mici dar și celor mai mari. Animatori de la Kinderfest îi vor anima și amuza pe copiii prezenți iar Teatrul de Păpuși Tradițional îi va delecta pe cei prezenți în Parcul Catedralei cu povestea Degețicăi la paravan începând cu ora 18.00. După acestă incursiune în lumea copilăriei, programul va continua cu muzica și dansul pregătite de elevii din liceele băcăuane dar și de dansatorii de la Academia de Dans Adamas. Tot miercuri seară va fi prezent Florin Țuțuianu care va încânta publicul cu poezie dar și cu piese de folk acompaniate de chitară. Concertul este finanțat de Mioara Iacob, Salonul de Piane și Primăria Municipiului Bacău. Spectacolul de miercuri face parte din seria a VIII-a a Concertelor pentru Suflet și poartă numărul 34. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.