Cultura Concert Maria Răducanu și Sorin Terinte, la deschiderea Clubului Cultural Decebal de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Artiștii Maria Răducanu și Sorin Terinte concertează, în această săptămână, în Bacău, în cadrul unui eveniment aparte pentru urbea bacoviană: deschiderea Clubului Cultural Decebal. Gândit ca ”alternativă culturală”, Clubul propune publicului amator de artă, pe termen lung, ”seri de jazz, blues, teatru independent și poezie”, prin parteneriatul dintre Hotel Decebal, Teatrul Municipal Bacovia, Club Sportiv Ecvestru Decebal și Beauty by Amy, pentru primul eveniment de gen, băcăuanii fiind invitați să vină la concertul susținut de Maria Răducanu și Sorin Terinte. Concertul are loc joi, 20 aprilie, la Clubul Cultural Decebal, de la orele 19.30, biletele putând fi achiziționate din incinta Office Caffe, Hotel Decebal din Bacău. 7 SHARES Share Tweet

