Cultura Concert de primăvară de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Concertul din această seară se deschide cu piesa Primăvara, compoziție a dirijorului Filarmonicii bacăuane, Valentin Doni. Lucrările proprii ale lui Doni, membru al Uniunilor de creație din România și Moldova, orchestrațiile realizate la importante opus – uri din creația universală și cea românească – de ar fi să ne referim la reușita versiune a Sonatei a III-a în caracter popular românesc de George Enescu, ni-l recomandă ca pe un muzician complex, preocupat de aspectele creației, deopotrivă cu ale interpretării. Invitații săi sunt: violoncelista Clara Sofia Lupașcu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național de Artă din Iași, câștigătoare a numeroase premii și a Trofeului Emanuel Elenescu, care va interpreta Fantezia pe un mic cântec rusesc de David Popper, lucrare orchestrată de Ciprian Ion și violonista Simina Croitoru, nume rezonant al generației tinere, și-a finalizat studiile în Germania, la Universitatea Franz Liszt din Weimar și a susținut recitaluri și concerte în Europa. Ea va cânta Tzigane de M. Ravel și Zigeunerweisen de Sarasate. Concertul pentru două piane K 365 de Mozart va fi interpretat de Laura Beltrametti și Ennio Poggi, muzicieni care alcătuiesc, din 1991 Duo Bechstein. Acest ansamblu a fost creat tocmai pentru a-l celebra pe Mozart. Vineri, 12 mai, pe scena Ateneului vor evolua fagotiștii Mihai Mirea și Adam Siminiceanu, într-un Concert de Ch. L. Dietter, sub bagheta dirijorului german Karl – Ernst Eschborn, care va conduce orchestra băcăuană în pagini de Mendelssohn – Bartholdy și Franz Schubert. La ultimul concert, publicul l-a admirat la pupitru pe dirijorul american Robert Gutter. Acesta a înnobilat de-a lungul anilor cu caracterul și arta sa orchestra și tinerii participanți la Cursurile Internaționale de Dirijat. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.