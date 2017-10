Cultura Concert de Gală de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dirijorul italian Andrea Barizza, prezent din nou la pupitrul orchestrei băcăuane, conduce Concertul de gală aferent Simpozionului Naţional de Estetică, organizat în colaborare cu Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău. Barizza este asistent artistic la Academia Kurt Masur de la Filarmonica din Dresda. A studiat pianul şi dirijat orchestră, fiind mai mulţi ani corepetitor. Premiat la importante competiţii dirijorale, Barizza va debuta anul viitor în Mexic. Uvertura Tannhäuser de Richard Wagner, ca piesă separată, de concert, are prima audiţie în 1846, cu orchestra Gewandhaus din Leipzig. Ea va deschide simfonicul din această seară, care se va încheia cu celebra simfonie londoneză nr.104, compusă de Joseph Haydn în anul 1795. O prelucrare realizată de Nicholas Simpson, după Sonata op.45 de Edvard Grieg, este Concertul pentru vioară şi orchestră în do minor, pe care îl vom audia în interpretarea lui Michael Süssmann – violonist norvegian cu o susţinută activitate artistică în SUA, Asia şi majoritatea ţărilor europene. Süssmann este fondatorul Festivalului Internaţional de muzică de cameră Bergen şi preşedintele Premiului anual Ole Bull şi cântă pe o vioară Michelangelo Bergonzi, Cremona. Duminică, la matineu, Michael Süssmann va susţine un recital cameral în compania pianistului Mihai Ungureanu – muzician de marcă, cu un palmares artistic recunoscut peste hotare. Cei doi muzicieni ne vor delecta cu Sonatina nr. 2 în la minor de Franz Schubert, Sonatele de Claude Debussy şi César Franck, Preludiu şi Allegro de Fritz Kreisler, Romanţa în Sol Major de J. Svendsen. Un gând pios pentru Andreas Henkel, pianistul din Dresda, plecat la cele veşnice. Andreas ne-a încântat cu excelentele sale interpretări ale muzicii preclasice şi clasice – de-ar fi să ne amintim doar ultimul Mozart de la Filarmonica din Bacău! Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul K 503 din 4 februarie 2016, concert dirijat de Leonard Dumitriu. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet loading...

