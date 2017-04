Cultura Concert de Florii de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter In duminica Floriilor, Muzica Militara a garnizoanei Bacau va canta pentru cei care vor avea drum prin Parcul Trandafirilor. Instrumentistii vor fi prezenti in foisor incepand cu ora 12.00. Cei interesati pot asculta pret de o ora muzica de calitate. Sunt asteptati la eveniment toti iubitorii de frumos. Vremea se anunta prielnica! 30 SHARES Share Tweet

